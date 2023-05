Óscar Puente: “Ojalá la izquierda se supiera entender en España como se ha entendido en Valladolid”

Ha afrontado los primeros días de la campaña alternando la silla de ruedas con las muletas, con la pierna derecha inmovilizada después de un resbalón mientras visitaba unas obras, pero sin parar quieto. Óscar Puente se resiste a rebajar el ritmo. A lo largo de ocho años, dos mandatos como alcalde, ha llevado a cabo una transformación de Valladolid que no ha acabado: se han remunicipalizado servicios, ha cambiado la movilidad con más calles peatonales, más carriles bici, una flota de autobuses moderna y menos contaminante... pero también quiere que Valladolid la disfruten otros con conciertos de artistas internacionales o con una celebración de los Premios Goya que se emperró en conseguir. Los sondeos dicen que repetirá y él, con una agenda frenética, asegura que está tranquilo. Este 28M definirá el futuro de algunos partidos, como Ciudadanos, en situación crítica, o Vox, que llega a estas municipales siendo gobierno en la Junta de Castilla y León. También serán definitorias para Valladolid Toma La Palabra, que ha pactado con Puente en sus dos mandatos o para el PP, que tiene en el Ayuntamiento de Valladolid uno de sus grandes objetivos.

Después de dos mandatos, aparte de lesionado, ¿Cómo afronta la campaña?

Bueno, pues la verdad que con optimismo. A mí me gustan las campañas, me gusta la política y lo vivo como una parte fundamental de la política. Así que con optimismo, con alegría, también con cierta tranquilidad. ¿Por qué negarlo?

Esa tranquilidad viene también dada por esa encuesta del CIS que dice que más o menos tiene todas las papeletas para un tercer mandato, aunque sí que va a necesitar el apoyo de Valladolid Toma La Palabra.

No, no es eso. Yo me guío más por sensaciones. Y luego del CIS no me quedo con la parte de intención de voto, igual que de ninguna encuesta. Me quedo con otras cosas. En la encuesta del CIS hay cuatro o cinco informes de muchísimos folios súper interesantes. Porque que una gran mayoría de votantes del PP en Valladolid apruebe la gestión del Gobierno municipal, pues es bastante tranquilizador. Porque eres el candidato más conocido y al mismo tiempo el más valorado, pues eso también ayuda. Hay muchos elementos que para mí son más importantes que si te da 11 o 12 concejales, porque el domingo normalmente las cosas son de otra manera. No he visto nunca una encuesta que haya acertado. Conmigo, vamos, jamás.

Yo he encargado encuestas y que he pagado encuestas y se han equivocado. La de hace cuatro años, de un mes justo antes de las elecciones, que yo pagué, me daban nueve concejales y saqué once

Siempre se han quedado cortas...

A mí me dieron cinco concejales en el 2015, recuerdo una del grupo Promecal, y saqué ocho. Es un error bastante importante. Pero bueno, pasa con las encuestas. También digo que yo he encargado encuestas y que he pagado encuestas y se han equivocado. La de hace cuatro años, de un mes justo antes de las elecciones, que yo pagué, me daban nueve concejales y saqué 11. Y ahí está, se puede ver. No me fío nada de lo que se refiere a intención de voto. Sí me fío de otras cosas más grandes, porque además ahí creo que el ciudadano es más sincero cuando le preguntan cómo ve la ciudad, que cuando le preguntan a quién va a votar, que ahí a lo mejor no es tan sincero.

El CIS también indica que una vez más el PSOE va a necesitar el apoyo de Valladolid Toma la Palabra para gobernar ¿Lo cree usted así?

Es posible que así sea, pero yo trabajo para que no sea así. Para que haya 14 concejales, no es fácil. Pero no tengo ningún problema con ello. A nadie se le oculta que hemos gobernado muy a gusto, nosotros con ellos y ellos con nosotros. Y si tenemos que repetir coalición, con María [Sánchez] tengo una relación espléndida y con Alberto [Bustos] también. No tengo ningún problema ni personal ni político en gobernar con ellos y creo que las dos caras del gobierno tienen su público porque la visión de conjunto la comparten los que votan a un partido y los que votan a otro. La prueba de ello es que a mí el votante del PSOE en el CIS me da una valoración de casi un 8. Pero es que el de Valladolid Toma la Palabra, me da un 7 y pico. Está claro que la gente de Valladolid Toma la Palabra, también me valora bien, aunque luego voten a Valladolid Toma la Palabra. Eso quiere decir que la visión de conjunto del gobierno ha sido positiva y creo que ha sido una coalición ejemplar para el conjunto de España. Ojalá la izquierda se supiera entender en España como se ha entendido en Valladolid, ojalá.

En teoría, según el CIS, Ciudadanos se va a quedar fuera del ayuntamiento porque no va a sacar ni un solo concejal. Sin embargo, ha incorporado a su lista al que fue candidato y portavoz de Ciudadanos, que es Martín Fernández Antolín, y yo quiero saber por qué, qué ha aportado a lo largo de este mandato y qué puede aportar ahora...

Bueno, lo he explicado. Las razones de incorporar a Martín son dos, fundamentalmente. Una, porque creo que tiene capacidad, es un hombre muy culto, muy preparado y creo que puede aportar. Y la segunda, por una cuestión de discurso político, es decir, a mí su incorporación me permite dejar claro que mi proyecto es un proyecto que juega a un lado y a otro, que puede perfectamente jugar por el centro y por la izquierda.

Hasta ahora, ¿qué huella deja Óscar Puente en Valladolid y qué retos se marca?

Es que no pienso mucho en la huella, pero hombre…

Lo pregunto porque en una entrevista que le hice hace unos años, en su primer mandato, me dijo algo así como que no aspiraba a ningún ministerio y que no se iba a ir si se lo proponían..

Y nadie lo creyó

Decía, que era desde un ayuntamiento donde un político podía dejar huella en la ciudad, por eso pasados dos mandatos quiero saber cuál es esa huella...

Yo creo que la idea de modernización de Valladolid y sobre todo el posicionamiento de Valladolid en el contexto nacional e internacional, yo creo que esta ciudad en los dos aspectos ha avanzado muchísimo estos ocho años. Lo que pasa es que creo que la huella hay que medirla cuando terminemos y estamos a mitad de camino.

Ha recuperado la gestión pública del agua, la del aparcamiento de la Plaza Mayor ¿Qué otra cosa quiere rescatar de la gestión privada?

Ya queda muy poco. Me gustaría que la gestión de parques y jardines fuera enteramente pública. No lo hemos podido hacer en este mandato, no estábamos preparados para asumirlo, nosotros no queremos hacer las cosas mal. Algo más seria la ayuda a domicilio, aunque en eso me temo que el obstáculo legal es insalvable porque es una competencia que no es propia del Ayuntamiento y ahí el interventor se opone frontalmente. Es una competencia de la Junta de Castilla y León que nos traslada sólo con una parte de la financiación y en eso va a ser complicado. Y luego el tema de la gestión de los residuos. Espero que con el tiempo seamos capaces de tener un centro de tratamientos de residuos que sea enteramente público.

Suitch Mobility, empresa de fabricación de autobuses eléctricos e Inobat, de fabricación de baterías eléctricas se establecen en Valladolid, a pesar de que había algunas voces agoreras no veían claro el proyecto. Me gustaría saber cómo ha sido en todo este proceso el trato y el papel de la Junta de Castilla y León, porque al final se trata de una colaboración también entre administraciones...

Y algunos siguen siendo agoreros. Yo tampoco quiero atacar en esto a la Junta porque al final a mí lo que me interesa es que vengan las fábricas. El papel no ha sido excesivamente activo, las cosas como son. Tampoco ha sido un papel obstaculizador.

Lo que menos gusta a los políticos es hablar de errores. Es verdad que usted ha asumido alguno menor, como la reubicación de un aparcabicis o algún cambio en esa reordenación del tráfico que hubo en su momento, pero ¿hay alguno que le haya pesado especialmente?

Es que ese trabajo lo tiene que hacer la oposición. Yo no voy a hacer su trabajo. Quien tiene que sacarme los errores son los que trabajan para ello y yo creo que no dan ni una. Han estado ocho años perdidos y por lo que veo van camino de otros cuatro. Les falta el diagnóstico, no han trabajado, entonces yo no les voy a hacer el trabajo. Cuando tengo un error lo que trato es de corregirlo y has mencionado algunos que no son sólo errores. Yo creo que cuando uno hace las cosas las hace también a veces para pulsar, para ver cómo pueden funcionar y si no funcionan bien lo lógico es rectificar. También te digo que no soy consciente de grandes errores en estos ocho años.

Hace unos días ha presentado un programa con 334 propuestas, que son unas cuantas. ¿Se ha marcado una media por año para poder cumplirlas?

Vamos a ver, yo creo que cuando tú tienes un proyecto en marcha y presentas un programa, el programa no es algo estático. El programa realmente es un dibujo de lo que quieres. Tratas de trasladarle al vecino la idea que tienes de ciudad y en ese sentido el programa es tremendamente completo. Habrá cosas muchas que se podrán hacer en un mandato, habrá alguna que exigirá algo más y habrá otras que no están en el programa y que surgirán. No estaba en el programa comprar el Lope de Vega, ni lo compramos. En el programa no estaba Switch Mobility o Inobat y aparecieron. Hay cosas que aparecerán y que habrá que tener la cintura para amarrarlas y otras que a lo mejor no se podrán hacer. Pero lo importante es trasladarle al ciudadano una visión de ciudad y, en este caso, trasladarle ambición. Nosotros podríamos ir a estas elecciones simplemente con el bagaje de lo hecho y de lo que está en marcha y hemos querido dar un paso más allá y demostrarle al ciudadano que todavía tenemos ganas, ilusión e imaginación para plantear cosas nuevas.

¿Cuál es la más ambiciosa de esas propuestas?

No quiero describir ninguna en especial porque yo nunca he creído en las propuestas estrella. ¿Cuál es su propuesta estrella? Es una pregunta muy recurrente. Yo creo que lo importante no es una propuesta concreta. Lo importante es que el ciudadano, en el proyecto que tú le presentas, vea dónde está tu idea de ciudad. Creo que la gran propuesta del PSOE en Valladolid es que tiene muy claro dónde va y que en su programa se puede ver clarísimo el rumbo.

El soterramiento lo hemos querido todos y lo hemos prometido todos. Todos hemos ido de la mano durante algún tiempo importante. Lo que pasa es que quien pilotaba la nave nos engañó a los que íbamos subidos a ella

Toca hablar del soterramiento de las vías del tren porque es un proyecto que propuso en su día su antecesor en el cargo, León de la Riva, y es el proyecto que nunca fue. Usted retomó ese proyecto y llegó a firmar ante notario que lo haría, pero no ha sido así, y ahora surge una agrupación, que concurre a las elecciones en el que hay un antiguo militante del PSOE, el exsubdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo, con una plataforma pro soterramiento ¿Puede explicar otra vez por qué no se puede hacer el soterramiento?

Yo creo que los ciudadanos lo entienden muy bien. El soterramiento lo hemos querido todos. Lo has descrito tú al principio y lo hemos prometido todos. Todos hemos ido de la mano durante algún tiempo importante. Lo que pasa es que quien pilotaba la nave nos engañó a los que íbamos subidos a ella. Nunca ha habido tanto apoyo para hacer una operación. 20 años de ayuntamiento del PP, 20 años de la Junta del mismo signo político y 12 años del gobierno de España. Y toda la oposición a bloque apoyando y nos engañaron. Realmente lo que hicieron fue una operación especulativa con los pies de barro. Pidieron un préstamo a cuenta de una venta de unos suelos que sí iba a llegar y que nunca llegó y al final cuando llegamos al gobierno nos encontramos con que era una mentira mayúscula. Que el soterramiento estaba muerto, nosotros no lo hemos matado, solo certificamos la defunción y que había que hacer un planteamiento realista porque no había dinero ni recursos para hacer el soterramiento. Me hace mucha gracia que alguno diga, como el candidato del PP, que es una cuestión de voluntad política o de liderazgo. Vamos, que no ha habido voluntad política ni ha habido liderazgo durante tantos años y por eso no se hace. No, porque cuesta 1.500 millones de euros y es muchísimo dinero para una infraestructura de esas características.

¿Pero la venta de los terrenos liberados en algún momento podría ayudar a…?

No, no porque tenemos una deuda de 404 millones de euros y por los suelos hoy, la última oferta que hemos tenido es de 203. Es que ni siquiera cubre la mitad de la deuda. Por tanto, ya puede valer mucho el suelo que para hacer el soterramiento no da. Si uno quiere hacer el soterramiento tiene que poner dinero público, contante y sonante, como se ha puesto para la integración y nadie está dispuesto a hacerlo. Ni la Junta ni el gobierno de España. Ni lo estuvieron con el gobierno del PP ni lo están ahora. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, es que no hay dinero en España para soterrar.

¿El de Valladolid sería el soterramiento más caro de España?

En proporción, sin duda, uno de los más caros. Pero ojo, que los demás son otra milonga. Lo que pasa es que aquí hay alguien que se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato y se ha dejado ya de patrañas. Los soterramientos que se andan vendiendo por ahí, que todo es papel, el papel lo aguanta todo, están en el mismo punto que estábamos nosotros hace 20 años. No se van a hacer. Mentira. Soterramiento de Hospitalet, mil millones, fenomenal. Yo invito a cualquiera que se coja los soterramientos que se dice que se van a hacer en España, empiece a sumar cifras y cuando las termine que me aclare de dónde lo vamos a sacar. Porque ADIF tiene 23.000 millones de euros de deuda. A ver cómo va a hacer soterramientos. En Europa no se hacen soterramientos. ¿Sabes por qué? Porque la legislación europea sitúa en los ayuntamientos la responsabilidad de financiar los soterramientos. Si usted quiere soterramiento, usted lo paga. El Estado no paga soterramientos. Por eso vas a Zurich, vas a Burdeos, vas a Grenoble y no ves soterramientos. Y son ciudades que tienen mucha pasta y países que tienen mucha pasta. ¿Por qué? Porque el que lo tiene que pagar es el ayuntamiento.

Y no se lo puede permitir...

Y no se lo puede permitir. Y el Estado tampoco. Por eso no se soterra. A ver si de una vez por todas, y esto lo digo mucho, a ver si de una vez por todas aquí hay alguien con la suficiente valentía como para decirle a la gente en todas partes lo que le hemos dicho aquí a los vallisoletanos, que no hay dinero para soterrar y no se va a hacer, cosa que, por otro lado, no entiendo por qué le cuesta tanto entender a alguna gente. Hay dinero para soterrar, pero no hay dinero para que haya una sanidad rural en condiciones. O sea, hay dinero para soterrar, pero llevamos 20 años para hacer un centro de salud en el Prado de la Magdalena, está la gente yendo a un piso de mala muerte en un bajo a que le curen. Y resulta que hay dinero para soterrar, pero no nos damos cuenta de que no puede ser. Hay que cerrar habitaciones de un hospital en verano, la parte de pediatría, porque no hay médicos para atenderles. Pero hay dinero para soterrar. No hay dinero para soterrar. Si no hay dinero, ¿va a tener una sanidad lo suficientemente digna? ¿De qué soterramientos vamos a hablar? Vamos a dejar ya de cuentos a la gente. Vamos a dejar de engañar a la gente.

El Campus de la Justicia, para reagrupar las sedes judiciales que se reparten por medio Valladolid es otro proyecto que comenzó León de la Riva y que usted retoma, siempre tirando del Ministerio de Justicia, del Gobierno de España, para conseguir una dotación presupuestaria que hasta ahora no ha sido digna, lo ha dicho varias veces ¿Se atreve a avanzar cuándo va a ser una realidad?

El año que viene empiezan las obras. Una de las parcelas ya está en exposición pública para trasladar la propiedad al Ministerio y el martes de la semana pasada pidieron la otra. Van a tener las parcelas en no más de un mes. Se licitará el proyecto en el verano y el año que viene se licitará la obra. Eso ya lo digo. Eso se terminó. En ese aspecto estoy tranquilo.

¿Cuánto va a poner el Ministerio para construir?

En el plurianual hablan de en torno a 50 millones de euros.

El de Vox se ha enterado por la prensa de que le han puesto a una candidata que no conoce a nadie. Y la del PP se fue por su propio pie antes de que le dieran la patada. Esa es la oposición que he tenido yo en estos cuatro años

Hablemos de la oposición. En este mandato que concluye por primera vez entró la extrema derecha en el Ayuntamiento de Valladolid, Vox consiguió un concejal ¿Qué papel ha hecho?

Se puede ver en el último Pleno, que ni han asistido. La posición en la que están la sitúan ellos mismos. El de Vox se ha enterado por la prensa de que le han puesto a una candidata que no conoce a nadie. Y la del PP se fue por su propio pie antes de que le dieran la patada. Esa es la oposición que he tenido yo en estos cuatro años. No voy a hablar de Ciudadanos porque no merece la pena.

La encuesta del CIS da a Vox dos o tres concejales...

Sí, son formaciones políticas en las que el programa no importa, el candidato no importa. Es como pasó en su momento con Podemos, es un estado de ánimo. Es una forma de sentir, de vivir y demás. Y, bueno, pues da igual lo que sea. Tendrán un número de votos, a mi juicio, insuficiente para ser relevantes en la política municipal.

Pero si es verdad que el PP va a depender...

El PP solo tiene una opción, que es gobernar con Vox. No tendrá ninguna otra. Que en muchos ayuntamientos va a depender de Vox para poder gobernar.

¿En qué situación deja eso, el futuro del PP?

Lo primero, quiero ver a los ciudadanos de Castilla y León poniéndose ante las urnas el 28 de mayo y cambiando gobiernos que funcionen por reproducir lo que está pasando en el de Castilla y León. Me cuesta mucho creer que la gente quiera eso, cuando lo vea, me lo creeré.

Y sobre la candidata de Vox, Irene Carvajal que ha sido jueza sustituta...

A ver, de Irene puedo hablar desde el punto de vista personal. Es una persona a la que yo tengo un gran afecto porque es que forma parte de mi juventud. Es que yo he salido con ella en panda y hemos sido vecinos ¿Qué puedo decir de Irene? Pues que es encantadora como persona ¿Qué puedo decir como política? Que no tiene ni idea. O sea, no ha tenido ni idea de lo que está pasando. No ha visto un barrio de la ciudad en su vida. Es una persona a la que le han dicho, venga, pues tienes que tirar. Políticamente, cero. Como persona, pues una tía estupenda, bien maja.

Y pasamos al Partido Popular, porque en dos mandatos ha conocido dos mandatos distintos ¿Con cuál se queda?

Madre mía, eso sí que es complicado. No me quedo con ninguno de los dos. El primero sangraba por la herida. Respiraba el rencor de 20 años de gobierno y una derrota que ellos no vieron venir, cuando yo creo que estaba bastante claro que se iba a producir, la gente estaba cansada y deseando dejar esa etapa atrás, y bueno, ese fue el marchamo que tuvieron. De hecho, yo nunca he visto que un alcalde sea recibido con el discurso con el que me recibieron a mí, poco menos que de okupa. Yo tuve que vivir un día super extraño en ese aspecto. Los segundos, creo que han defraudado mucho las expectativas, porque venía de gobernar la Junta, era gente a la que se presuponía a una cierta altura política y la verdad es que han hecho un mandato muy flojo, muy malo. Yo creo que por razones distintas, tanto monta como monta tanto. Han sido dos experiencias políticas del PP muy malas en Valladolid.

Con el candidato del PP, el ya exconsejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, tiene usted buena relación ¿sigue manteniendo que no recogerá el acta de concejal?

Hombre, a ver: el pasado jueves [momento en que comunicó su renuncia como consejero] hizo una cosa que ni él mismo creo que esperaba, creo que es Mañueco el que le fuerza a que se marche. Pero se queda con el acta del procurador. Por tanto, esas son cosas que de alguna manera te avisan que está con un piececito en un lado y el otro en el otro. A ver qué pasa, yo tengo la idea de que no va a recoger el acta. Ni él, ni la dos de la lista.