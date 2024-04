La promotora del Perla Negra compró el terreno por 12 millones un año antes del concurso a Mahía, la constructora del caso Arroyo

Urban Proyecta, la promotora del Perla Negra, compró el terreno donde se construyó el edificio “a principios de 2005”, casi un año antes de que se publicase el concurso público y lo hizo a la constructora Mahía, cuyo propietario fue condenado por otro caso de corrupción en el municipio donde tenía el solar, Arroyo de la Encomienda. Ramón López Casal ha declarado este lunes como testigo en el juicio que se sigue por el sobrecoste del edificio de Soluciones Empresariales de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León.

El administrador único de Mahía ha recordado que el terreno -en el término municipal de Arroyo pero en un páramo sin apenas nada alrededor- tenía una extensión de hectárea y media y mucha edificabilidad, “entre 50.000 y 60.000 metros cuadrados”, y que no le comentaron qué destino se le iba a dar. López Casal también ha precisado que a su constructora le interesaba efectuar la venta en 2006 y no en 2005 aunque no recuerda por qué, y por ello se firmó un contrato privado en 2005 con el pago de una señal del 10% del valor de venta, 1,2 millones de euros.

Cómo testigo ha declarado también Carlos Lamela, presidente de Estudio Lamela, la firma de arquitectura que diseñó y construyó el edificio después de que se le filtrasen los pliegos del concurso público, si bien ninguna de las acusaciones le ha preguntado por ello. Lamela ha comentado que no estaba “en el detalle” de todos los proyectos, más de una decena al año, por lo que desconocía si Urban Proyecta era propietaria o no del terreno donde se iba a levantar el inmueble. Sí ha precisado que el coste estricto de las obras del Perla Negra fue de 33.800.000 euros sin IVA, sin incluir otros conceptos como los honorarios profesionales, las licencias ni ningún otro coste adicional. Lamela también ha comentado que trató exclusivamente com la promotora y que a Alberto Esgueva, que en ese momento estaba en la oficina de internacionalización de la Agencia de Desarrollo Económico de la Consejería, y forma parte de los acusados, lo conoció “de refilón” años más tarde, en Varsovia, donde le encargó la construcción de otro edificio. Esgueva se estableció en Polonia poco después del pelotazo de la Trama Eólica que le reportó 51 millones con una inversión que no llegaba a los 25.000 euros.

La vista de este lunes ha sido excepcionalmente corta, de apenas dos horas. Algunos testigos han manifestado lo complicado de recordar detalles concretos de hechos que se produjeron hace casi 20 años. El juicio se reanudará este martes. Aunque el miércoles estaba prevista la declaración del procurador del PP Ramiro Ruiz Medrano, se ha renunciado a su testifical.

Según la Fiscalía, la Consejería de Economía actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción para comprar el edificio y unos terrenos para desarrollar un polígono industrial en Portillo (Valladolid). En concreto, la Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono. Así, se considera que la licitación para construir el edificio que Economía quería alquilar con opción a compra, se amañó para que lo ganase esa promotora. El concurso se publicó en las navidades de 2005 y el plazo para los licitadores fue de 15 días, escaso para un proyecto de esas características. De hecho, el arquitecto que diseñó el Perla Negra, Carlos Lamela, reconoció durante la instrucción que tuvo acceso a los pliegos antes de que fuesen públicos. El de la promotora ganadora fue el único proyecto que se presentó. Los acusados se enfrentan a condenas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.