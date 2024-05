El alcalde de Segovia responsabiliza a Vox de incumplir el acuerdo de Gobierno por modificar unos puntos

El alcalde de Segovia, José Mazarías (PP), ha responsabilizado a Vox del incumplimiento del acuerdo de Gobierno que se iba a presentar el pasado viernes al modificar algunos de los puntos de dicho acuerdo “horas antes” de su presentación, que fue el viernes por la mañana. El Grupo Popular no se puso en contacto con los medios de comunicación hasta última hora de la tarde.

El pasado viernes, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Esther Núñez, manifestó en rueda de prensa que el acuerdo estaba ya firmado por el alcalde y por ella, por lo que no entendía cómo, tras haberse convocado una comparecencia, el PP decidió en el último momento no acudir y no seguir adelante con el acuerdo de Gobierno.

Al respecto, Mazarías ha explicado que durante la tarde del jueves, 2 de mayo, “se hicieron llegar desde ese grupo político [Vox] algunas modificaciones” a algunos puntos que estaban recogidos en ese acuerdo y el PP tenía que “estudiarlo y elevarlo” para que fuera conocido por “instancias superiores” de esta formación, como se ha hecho con todo el acuerdo.

Asimismo, ha indicado que esa tarde hicieron ver que “no era el momento” de presentar el acuerdo “porque había que estudiar y pulir esos flecos, por lo que al día siguiente no se podía presentar” aunque, según Mazarías, desde Vox “decidieron hacerlo público” a pesar de que, según la cláusula del punto 24, “sólo se podía anunciar si ambas partes estaban de acuerdo con todo lo propuesto”.

“El Grupo Popular decidió no realizar la convocatoria de presentación y ellos tomaron su decisión de hacerlo motu proprio, de forma unilateral”, ha aseverado José Mazarías.

Las modificaciones introducidas por Vox en el documento del acuerdo ya firmado, según Mazarías, se presentaron “a escasas diez horas de hacer público, por la tarde, el acuerdo” y eran unas modificaciones relativas a cuestiones de Gobierno municipal que no ha especificado.

Lo que sí ha querido resaltar José Mazarías es que la decisión de no continuar con la presentación del acuerdo para la entrada de Vox en el Gobierno municipal surgió desde el PP, “y en ningún caso ha habido ni recomendación ni imposición para tomar una decisión en un sentido u otro, desde ninguna instancia superior del partido”, ha apuntado el alcalde, quien ha insistido en que fue una opción decidida el Grupo Municipal de los 'populares'

Por otro lado, el alcalde de Segovia no ha podido especificar qué puede suceder a partir de ahora con el acuerdo con Vox y con la propia relación entre ambos partidos, aunque ha aclarado: “El equipo de gobierno municipal está abierto a negociar y tratar con cualquier otro de los grupos municipales”.