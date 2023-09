El PSOE cree que Valladolid “no puede retroceder” en movilidad y pide ahondar en avances como alquiler de bicis y el bus https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/politica/psoe-cree-valladolid-no-retroceder-movilidad-pide-ahondar-avances-alquiler-bicis-bus_1_10517506.html

El presidente del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, ha reclamado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que mantenga el impulso del uso de bicicleta en la capital y fomente el transporte público, un asunto en el que, como ha defendido “no se puede retroceder”.

Puente ha lanzado este mensaje con el fin de que se aproveche la Semana de la Movilidad que comienza mañana y se prolongará hasta el día 22 de septiembre para ahondar así en los “avances” que, a su juicio, logró su corporación municipal.

“Hay que seguir ahondando en los avances que la ciudad experimentó durante ocho años en esta materia, en materia de movilidad sostenible, invitando al gobierno y a la población a seguir en esta línea”, ha señalado Puente, quien ha defendido la incorporación durante sus ocho años al frente del Ayuntamiento del nuevo sistema de alquiler de bicis, además de “modernizar enormemente” la flota de autobuses, con lo que se consiguió, según sus datos, reducir un ocho por ciento el uso de vehículo privado en Valladolid.

Puente ha reclamado que se mantenga la apuesta por la movilidad sostenible con zonas peatonales atractivas y los caminos escolares seguros. En este marco, para el presidente del Grupo Socialista el uso de la bici es “fundamental” y se ha incrementado un 30 por ciento en Valladolid con el sistema de alquiler.

“En estos años hemos el incremento de usuarios es espectacular, hemos vivido unas fiestas en el que el sistema de alquiler de bici pública de Valladolid ha superado los dos mil usos diarios de media, y esto es algo impensable”, ha señalado, tras lo que ha detallado que con el anterior sistema de alquiler las bicicletas tenían un tope de 300 usos al día y ahora en la semana de fiestas se han superado los 2.000.

“Suprimir carriles bicis no es la solución, al contrario, lo único que va a hacer es crear más problemas, saturar más las vías de coches, está demostrado que cuantas más posibilidades se le dan al coche más se saturan las vías de coches”, ha señalado.

“Tendríamos que ser mucho más ambiciosos de la red de carriles bici de la ciudad”, ha señalado, un punto en el que ha puesto el foco en el Paseo Zorrilla donde, a su juicio, habría que hacer una intervención “ambiciosa y decidida”.

En cuanto al transporte público, Puente ha considerado que en los últimos años “ha mejorado enormemente” pese a tener “retos que asumir” como “flexibilizar” más sus servicios y horarios.

Además, se ha mostrado en contra de la medida aprobada en el Ayuntamiento para poder usar dinero en efectivo en el autobús, algo que, a su juicio, sólo hacen usuarios ocasionales y que reduce la velocidad comercial. “El perjudicado es el que utiliza el autobús para ir a trabajar, para ir a estudiar, en fin, para moverse porque no tienen otra forma de hacerlo”.

“Tenemos que apostar mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás, tenemos que apostar por el futuro, no por el pasado, y yo espero que el equipo de gobierno reflexione y sobre todo a la luz de los resultados tan magníficos que está dando este sistema de movilidad, pues vayan apostando cada vez de una manera más decidida por estas fórmulas que van en la dirección que está marcando Europa claramente y que no es otra que la de la salud”, ha zanjado.