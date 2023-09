El PSOE pide a García-Gallardo que deje de “humillar” a las maltratadas y él dice que están protegidas porque no se quejan

La violencia de género, piedra de toque de Vox porque dice que no existe, ha vuelto al debate en el primer Pleno que se ha celebrado en las Cortes de Castilla y León tras las vacaciones de verano. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha interpelado directamente al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quien el mismo día en que se conocía el asesinato de una mujer en Béjar a manos de su pareja, tuiteaba contra las “políticas de género” y volvía a mostrar un vídeo de una intervención suya en el hemiciclo en la que llamaba “desalmadas” a mujeres que, según él, usan la violencia de género para quedarse con la custodia de sus hijos. Gómez ha preguntado si considera, como decía en esa intervención que luchar contra la violencia de género es una “anomalía en el mundo civilizado”.

Gómez ha tirado de datos para exigir a García-Gallardo que “deje de mentir” y de negar la violencia de género porque eso “humilla y veja” a las mujeres. Así, la socialista ha expuesto que en lo que va de año han fallecido 42 mujeres a causa de la violencia machista en España, 3 de ellas en Castilla y León. En toda España han sido asesinadas 1.226 desde 2003. El 91% de las sentencias dictadas en el año 2022 por los juzgados de Violencia sobre la mujer fueron sentencias condenatorias.

Por otra parte, señaló que los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el INE publicaron que de cada 10 órdenes de protección que se solicitaron, se concedieron 7, que el 91% de las sentencias dictadas por los Juzgados de violencia sobre la mujer fueron condenatorias y solo el 0,01% se consideraron denuncias falsas y amplió el dato concretando que desde 2009 a 2012 se presentaron 1.870.923 denuncias por violencia de género y que “solo 153 de ellas fueron denuncias falsas”.

García-Gallardo se ha defendido arremetiendo contra Patricia Gómez por preguntar algo sobre lo que ya conoce la respuesta algo que no se contempla “en el parlamentarismo de cierto nivel”. “He dado una respuesta que usted conoce perfectamente y, por tanto, su pregunta lo que revela es que usted no hace esa pregunta de buena fe”, ha contestado. Así, se ha remitido “en su integridad” a esa intervención de octubre de 2022 en la que hablaba de luchar “contra todo tipo de violencia” respetando la presunción de inocencia y “con igualdad ante la ley sin discriminación de sexo”. Para defender la lucha “eficaz” que se hace desde la Junta de Castilla y León ha argumentado que “cero mujeres maltratadas han presentado quejas ante el Procurador del Común”. García-Gallardo ha obviado la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género y que cuando el Procurador del Común se pronuncia, simplemente puede hacer una recomendación, nada más.

Para García-Gallardo, los reproches del PSOE son “discursitos falsos” y ha recriminado que el Gobierno de la nación “haya integrado a terroristas en la dirección del Estado y que pacten con ellos las reformas laborales, las leyes de memoria y los Presupuestos Generales del Estado” algo que para él es una “anomalía en el mundo civilizado”, a igual que “negociar la conformación del Gobierno en el extranjero con un prófugo de la justicia, perseguido por haber realizado e instigado un golpe de Estado.

“La anomalía es que usted sea vicepresidente, pero de eso no es usted responsable, es lo único en lo que no es responsable, esa es una responsabilidad de Feijóo y Mañueco” porque “la única anomalía en un país civilizado es negar la violencia de género y pactar con los que la niegan” ha respondido Gómez antes de calificar a García-Gallardo de “ignorante, machista y zafio”. El tema de la violencia de género no se ha zanjado con la interpelación de Patricia Gómez. Su compañera de bancada, Nuria Rubio ha preguntado a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, por la eliminación de concejalías de Igualdad pactadas entre PP y Vox en varios ayuntamientos o la desaparición de los ‘puntos violeta’ en Ponferrada en las Fiestas de La Encina. “¿Y mientras, qué hacen? Nada. Calla. Calla cuando el señor Gallardo insulta a las mujeres. Calla cuando diluyen la existencia de la violencia de género para sustituirla por una ley de violencia intrafamiliar. Callar es ser cómplices. Solo le quedan dos opciones: plantarse ante el machismo rancio o dar la espalda a las mujeres”. Blanco ha respondido que respeta la “autoorganización administrativa de las corporaciones locales” porque “lo importante” es “seguir implementando políticas que ayuden a luchar contra la lacra que supone la violencia de género”.