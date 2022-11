El PSOE presenta 1.012 enmiendas a los presupuestos de Castilla y León, con el gobierno “más fanático e intransigente” de su historia

Hay 512 millones de euros en los Presupuestos de 2023 que pueden utilizarse de otra forma, según el PSOE de Castilla y León. Los socialistas han presentado 1.012 enmiendas a las cuentas de la Comunidad para dar un destino distinto. El objetivo es cubrir necesidades reales, según han explicado este lunes la secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, y la portavoz de Hacienda, Rosa Rubio. Sánchez ha afirmado que Castilla y León tiene “el gobierno más intransigente y fanático de su historia”, que se los Presupuestos están “ideologizados” y que el PSOE peleará “todas y cada una de las 1.012 enmiendas”. “Mañueco y el señor Feijoo han convertido Castilla y León en la reserva ultraderechista de Europa y el modelo se va a exportar a todo el país”, ha asegurado.

Las enmiendas del PSOE se centran en cuatro ejes: lucha contra la despoblación, problemas estructurales que afectan a los servicios básicos, como la sanidad, problemas coyunturales como la subida de precios por la inflación y diálogo social y lucha contra la violencia de género. Para abordar el problema de la despoblación, el PSOE propone una estrategia de reto demográfico con un fondo de 123 millones de euros, una fiscalidad diferenciada en zonas de prioridad demográfica -aquellas con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado- y con un complemento de la Junta a las ayudas al funcionamiento que da el Gobierno de España. Rosa Rubio ha subrayado que en lo que va de año hay 717 personas menos en la Comunidad.

Para minimizar los problemas estructurales, proponen destinar 70 millones al Plan de Inversiones Sociales Prioritarias en todas las provincias de la Comunidad, una partida en Familia para centros multiservicio y centros día y de noche, siete millones de euros para reducir las listas de espera y otros siete para incrementar profesionales, además de un fondo de 400 millones de euros en ayudas a autónomos, pymes y familias. También proponen un plan de ayuda a los Ayuntamientos, con 80 millones de euros, para hacer frente a la subida de las facturas de gas y electricidad, ocho millones para una convocatoria extraordinaria de becas y otros ocho 8 millones de euros para paliar los efectos de los grandes incendios del pasado verano en Zamora y Salamanca.

Para Diálogo social, tras “el mayor ataque” contra una de las “señas de identidad y cohesión social” propone una dotación de ocho millones de euros y para la lucha contra la violencia de género, un fondo de 3 millones para contratar agentes de igualdad y reabrir centros de igualdad.

Rubio ha explicado que las partidas para estas enmiendas saldrían de los fondos que ha enviado el Gobierno de España y también de enmiendas que hacen a las consejerías, porque hay presupuestos que la Junta no ejecuta año tras año. Como ejemplo ha puesto a la Consejería de Economía y Hacienda, que cada año destina una partida para innovación para Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) y sin embargo “más del 85%” del mismo no se ejecuta. Por otro lado, Rubio ha criticado el cambio en las bonificaciones en el IRPF para familias numerosas, que ya no tendrá límite de renta. Esto hará que se beneficien “quienes más tienen” ya que las familias con bajos ingresos que no tienen que presentar declaración de la renta no podrán acceder a esa rebaja fiscal.