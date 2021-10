El voto de la exciudadana Montero aprueba dos PNL y una moción del PSOE y pasa el rodillo sobre el Gobierno de Castilla y León

Apenas 24 horas después de que la exciudadana María Montero denunciase públicamente que se estaban cercenando sus derechos de participación política desde que el pasado 19 de marzo abandonase el partido de Inés Arrimadas, que trabaja en la biblioteca del Parlamento autonómico porque no le asignan un despacho y que incluso han eliminado los asientos que están al lado de su escaño en el hemiciclo para que nadie se siente a su lado, se ha materializado el porqué.

María Montero no sólo arrebató la mayoría al Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. Desde este miércoles es el el rodillo. Su voto ha hecho posible que se aprueben en el Pleno tres iniciativas socialistas pese a los votos en contra del Gobierno de coalición formado por PP y Ciudadanos. Los 35 votos del PSOE más la suma del Grupo Mixto -Podemos con dos escaños, Unión del Pueblo Leonés, Por Ávila y Vox, con uno cada uno- más el de Montero, que es no adscrita porque el Reglamento de las Cortes le impide unirse al Mixto, suman 41. PP y Ciudadanos se quedan en 39.

De este modo se han aprobado 11 de los 17 puntos de una moción del PSOE sobre educación no universitaria. Se trata de once puntos porque la procuradora de VOX, Fátima Pinacho, sólo accedió a esos, y no a la totalidad y votó en contra de los otros seis.

También se ha dado luz verde a una Proposición No de Ley (PNL) para que de manera "inmediata" comience la reversión del HUBU, el hospital de Burgos que gestiona una sociedad privada formada en su mayor parte por constructores. En este caso, a los votos de los socialistas se sumaron los de María Montero así como los del Grupo Mixto a excepción de Por Ávila, cuyo diputado es médico. Los votos habían sumado 39 síes y la PNL habría decaído, pero una procuradora del PP se ha equivocado de botón, y ha marcado el sí, sumando los 40 necesarios.

Los socialistas han celebrado además el triunfo de otra PNL para que la Junta elimine la incompatibilidad entre la carrera profesional horizontal y los sexenios para el personal funcionario, una iniciativa que pretendía enmendar el PP para votar a favor pero que salió adelante con los votos socialistas, los del Grupo Mixto y el de María Montero.