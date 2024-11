“Estoy harto de sandeces”: el rector de la Universidad de Salamanca carga contra 'Nature' por retirar sus artículos

El claustro de la Universidad de Salamanca de este jueves se esperaba con cierta expectación. El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, iba a dar explicaciones después de que el informe externo solicitado por el Comité de Ética de la Investigación concluyera que Corchado tenía “un entramado editorial” y “una fábrica de publicaciones”, la editorial Springer retirara 75 artículos en los que había participado Corchado y la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores (CRUE) enviara un comunicado en el que rechazaba “cualquier conducta no ética”, aunque no aludiera de manera expresa a Juan Manuel Corchado.

Sin embargo, el claustro no ha seguido el orden del día previsto y se ha adelantado la votación. Tampoco se ha emitido en directo la sesión –como en otras ocasiones–, ni siquiera el informe del rector a pesar de que estaba previsto que así fuera, algo que ha justificado el rector por la Ley de Protección de Datos.

Corchado ha asegurado que sí permite realizar un streaming dentro del espacio universitario. Justo al final del claustro, el secretario general de la USAL, Alfredo Ávila de la Torre, ha pedido “cierto cuidado” al hablar de falta de transparencia porque consideran que el claustro debe ser abierto, pero solo en el ámbito universitario y no a los turistas o a través de YouTube.

“Cualquier turista que visite este edificio histórico no puede entrar en el claustro porque no es de la comunidad universitaria. No podemos dar un salto en la transparencia y que el turista no pueda entrar en la sala y sí lo puedan ver por Youtube. Tenemos que establecer un régimen de control de la transparencia que se adecúe a lo que se necesita”, ha manifestado el secretario general de la USAL, que ha animado a trabajar en un nuevo sistema público que tenga “todas las garantías”.

No se retransmite para evitar una “ilegalidad”

“No tenemos la tecnología para retransmitir esto como la Ley nos indica. Ayer nos llegaron varias cuestiones al respecto, preguntado a Servicios jurídicos y la mesa ha decidido que, para no incurrir en una ilegalidad”, ha señalado Corchado, que se ha negado a valorar si, cuando se ha retransmitido el claustro en ocasiones previas, se había vulnerado alguna ley. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado que la USAL es “muy importante” y ha aludido a la “autonomía universitaria”.

Algunos de los profesores críticos con la labor de Corchado han querido también conocer exactamente el organigrama del rector; no solo sus vicerrectores, sino también los delegados de rector, responsables, comisionados y directores de servicio.

El rector de la USAL ha asegurado que los complementos que se reciben son “una miseria” para la responsabilidad que suponen y ha descartado que influyan en el Presupuesto, cuyo capítulo de gastos de personal superará en tres millones de euros el límite presupuestario, según ha calculado Corchado.

El máximo responsable de la Universidad de Salamanca ha apostado por contar con equipos que puedan responder al trabajo diario y también a planificar el futuro de la universidad. Sin embargo, no ha proporcionado datos sobre cuánto personal está requiriendo o las retribuciones que cobra, algo que se hará “cuando haya una posibilidad” porque quiere publicarlo de forma “ordenada” y no “poniendo parches”. Corchado tomó posesión del cargo a finales de mayo.

“Hemos pedido un listado, buscado en la web o en noticias que nos vamos enterando de los nombramientos, pero queremos algo completo con nombres, reducciones de horas y retribuciones”, ha reclamado Susana Pérez.

A 'Nature', la CRUE y otras sociedades les han ido “con un cuento”

El rector de la USAL ha reprochado que la CRUE no le consultó a él ni a “muchos” rectores “amigos” suyos antes de ese comunicado, al igual que tampoco han hecho la editorial de la revista Science ni otras sociedades científicas, a las que se ha ido “con un cuento” y que —señala— han emitido opiniones “sin conocer el tema”.

En alguna ocasión, el relato de Corchado ha resultado contradictorio. Primero ha dicho que los editores no se habían “puesto en contacto” con él para matizar poco después: “En Nature me escriben un viernes por la tarde, me paso el fin de semana explicando y ni se lo leen”, ha criticado el rector de la Universidad de Salamanca, que 'entiende' las “presiones” que haya podido recibir Springer.

El rector de la USAL ha subrayado que está “tranquilo” porque ha dedicado su vida “al servicio público” a pesar de la “campaña mediática” con “fines espurios” y amenazas —incluso de muerte— que ha sufrido. Así se ha manifestado Juan Manuel Corchado ante el máximo órgano de representación de la Comunidad Universitaria, que ha vivido un momento de tensión después de que algunos miembros críticos con él hayan intervenido.

“Harto de aguantar sandeces”

“El que quiera sacar esto de contexto, que lo haga. Estoy harto de aguantar y escuchar sandeces con esto”, ha protestado Corchado, que ha insistido en reducir la importancia de los últimos hechos. En lo que respecta al borrado de piezas subidas al repositorio institucional de la USAL (GREDOS), Corchado ha asegurado que él es “el mayor defensor” de este repositorio y que, especialmente en la pandemia, pidió a su equipo subir “todo lo que pudiera” (libros, artículos, presentaciones, etc.) al repositorio porque “casi no tenía repercusión”.

Ante su posible presentación al cargo de rector, Corchado decidió —según su relato— dio instrucciones de quitar los 200 ítems. “Sin más, cogí el teléfono y les dije: 'retíralos porque ya no sirven'. Y no hay más que decir”, ha rematado.

Cuando le han preguntado por las afiliaciones de Corchado a las universidades de Osaka o Malasia, el rector ha preguntado por la autoridad que tenía Susana Pérez —catedrática del Departamento de Física Aplicada y que se planteó presentarse contra Corchado en las elecciones— porque tiene “pocos artículos” en su carrera y firme los artículos “siempre en el medio”. “Es muy fácil criticar y centrarse en aquellas cosas que otros critican en periódicos”, ha reprochado Corchado, que ha asegurado que a partir de ahora no hablará con ningún periodista sobre su escándalo de las autocitas.

“El que quiera algo, nos vemos en los juzgados. Y el que no lo quiera, a lo mejor nos vemos en los juzgados”, ha afirmado Corchado, que ha asegurado que después de ordenar el borrado de sus artículos en el sistema GREDOS recibió llamadas de “cuatro o cinco periodistas”. “Y uno de ellos, que sigue ahí hablando de mí, se empeñó. Me dijo: 'Dime lo que quieras que yo voy a decir lo que quiera”.

La intervención de Corchado ha concluido con un aplauso por parte del claustro después de que el rector haya afirmado que tiene la cabeza “muy alta” por su “prestigio” y ha criticado a quienes intentan “sacar de donde no hay”. Algunos de los representantes del claustro críticos han requerido a Corchado “el debido respeto” después de que el rector haya tuteado a algunos de los claustrales y haya aludido a su número de publicaciones. Un aplauso, menor, ha dado inicio al fin del claustro que ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca.