La Guardia Civil propone multar a 36 manifestantes de las tractoradas en Soria. Este miércoles se han tramitado 17 propuestas de sanción en materia de tráfico y 19 por infracciones de la ley mordaza, según ha informado la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado. El resto de subdelegaciones no han informado de las propuestas para sanción en Zamora, Salamanca y Burgos (donde las movilizaciones no se habían comunicado) ni en León, donde las concentraciones estaban comunicadas.

La incidencia ha sido “notablemente menor” que en los días anteriores, según la Delegación del Gobierno. En Valladolid, Ávila, Segovia y Palencia no se ha registrado movimientos. En Soria se han movilizado un centenar de tractores en varios puntos de la provincia. Las organizaciones agrarias de Palencia, Ávila y Salamanca han comunicado movilizaciones para el jueves, aunque la Delegación del Gobierno no descarta que haya movilizaciones no comunicadas.

En Salamanca, esta tarde unas 60 personas han cortado la A-62 y la N620 a la altura de Ciudad Rodrigo con tres vehículos (no tractores). Esta mañana no ha habido incidencias en la capital después de que la Guardia Civil interceptara a varios tractores que querían acceder a la ciudad e impedir la normal circulación.

Dos manifestaciones comunicadas en León

En León se han producido dos manifestaciones comunicadas: la UCCL comunicó una movilización en la circunvalación de Santa María del Páramo (cien tractores y 200 personas) y dos personas físicas, marchas en la N-120, N-630, N-601, CL-621, LE-521, N-625, LE-513 y LE-6522.

Por la tarde, se han concentrado hasta 150 personas en el acceso de la N-120 al Polígono Industrial de Villadangos del Páramo, pero no se han producido cortes ni incidentes.

En la A-6, a la altura de La Bañeza, se han movilizado 50 personas con chalecos reflectantes en varios momentos del miércoles. En la A-6 (Riego de la Vega), también se han movilizado 60 personas con chalecos reflectantes, que levantaron el corte a las A-6 tras los avisos de la Guardia Civil. En la CL-621 y la CL-622 (Santa María del Páramo), se han manifestado 25 personas y 12 personas en diferentes momentos de la mañana. Sobre la una de la tarde, se han reunido unas 200 personas (y 80 tractores) en Santa María del Páramo, donde han leído un manifiesto.

36 propuestas de sanción en Soria

Este miércoles se han tramitado 17 propuestas de sanción en materia de tráfico y 19 por infracciones de la ley mordaza. Las concentraciones se han desarrollado con actitud “pacífica”, aunque ha habido cortes puntuales de varias carreteras y una marcha lenta en la N-122 entre Langa de Duero y La Vid, en Burgos. La marcha lenta, de 70 tractores, se ha producido entre las 11.30 horas hasta las 18.50 horas, con tráfico lento y parones frecuentes.

Un grupo de unas 35 personas han mostrado interés de abordar y cortar la A-15 a su paso por Almazán a las 12.30 horas, pero la presencia de la Guardia Civil ha tenido un efecto “disuasorio”. Sí que han cortado carreteras: la CL-101, la N-113 y la N-234.

Unos 40 agricultores han cortado la CL-101 a la altura de Almazán cada 45 minutos entre las 12.30 y 19.05 horas. La Benemérita ha propuesto multar a 4 personas por incumplir la Ley de Protección Ciudadana, conocida como ley mordaza.

Treinta personas y 20 tractores han cortado la N-113 (salida de la A-15, en Ágreda) de 11.30 a 19:05, donde la Guardia Civil ha propuesto para sanción a seis manifestantes (Ley de Protección Ciudadana).

Los manifestantes (10 tractores y 30 personas) han cortado también la N-234 en el kilómetro 322 durante la mañana del miércoles, donde la Guardia Civil ha pedido multar a 9 personas.

Niños con tractores de juguete en Zamora

En Zamora, por la tarde se ha celebrado una concentración no comunicada frente a la Subdelegación del Gobierno, con 40 niños con tractores de juguete acompañados de 80 adultos. Esta mañana, en la N-122 quince personas y un tractor han interrumpido la circulación “brevemente” a la altura de Alcañices.

Concentración en Miranda de Ebro

En Burgos se han generado retenciones por las caravanas de la N-120 hacia La Rioja y la N-122 a la altura de Zuzones. La concentración más numerosa ha sido de 150 personas, que por la mañana han cortado la A-1 en la salida de Burgos. Poco después, otro piquete de unas 40 personas ha cortado de forma intermitente la circunvalación BU-30 a la altura de Villagonzalo Pedernales.

En el casco urbano de Miranda de Ebro, 70 tractores se han concentrado y un centenar de personas han cortado a pie la AP-1 durante media hora. Por la tarde se han registrado retenciones en la N1 en la zona de Las Matillas en el camino de regreso de los tractores a Pancorbo.

A primera hora de la mañana, un piquete formado por doce tractores, personas a pie y turismos se han concentrado en una rotonda de acceso al polígono Villalonquéjar de Burgos y han provocado problemas en la BU-30 a la altura de Quintanadueñas.