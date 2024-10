El PSOE asegura que Carnero “conocía desde febrero” que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad “rechazó su petición” de aplazar el pago de 11 millones

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha acusado al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, de “ocultar” que conocía desde febrero que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) rechazó su petición de aplazar el pago pendiente de once millones correspondientes al ejercicio de 2024, motivo por el que la formación ha pedido al regidor que cumpla el convenio para que la ciudad avance.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, los socialistas han remarcado que el primer edil ha “ocultado” durante nueve meses la respuesta de los órganos de esta sociedad pública, puesto que en febrero el consejo de administración desestimó la petición de Carnero de aplazar el pago de la mencionada cantidad.

Dos meses después de su primera solicitud, ha explicado el PSOE, el alcalde de la capital vallisoletana volvió a plantearla, esta vez en el consejo de administración de la VAV, celebrado el 16 de febrero de este año.

En esa reunión, al más alto nivel, ya que estuvo presente el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se rechazó formalmente, según figura en el acta de la reunión.

Los socialistas han subrayado que en esta decisión fue “definitivo” el voto de calidad de Santano porque el representante de la Administración autonómica sí que apoyó la pretensión del alcalde.

El secretario de Estado recalcó en febrero que las aportaciones comprometidas por los firmantes del convenio de 2017 son fundamentales “en la planificación presupuestaria de la sociedad” y recordó la obligación de ingresar esta cantidad antes del 31 de marzo.

Santano, que es el presidente del consejo de administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, también advirtió ese día que no aprobar el presupuesto de la sociedad para este año podría tener “graves consecuencias” para los compromisos y obligaciones ya asumidas. Entre los proyectos incluía los pasos en marcha, pero también la descontaminación de los suelos de los antiguos talleres de Renfe.

En su comunicado, el Grupo Municipal Socialista también se ha referido a cómo los periodistas de la ciudad han encontrado “siempre la misma respuesta” de Carnero cuando preguntaban sobre su petición para aplazar el pago de la cuota anual de 2024 del Ayuntamiento a la sociedad Valladolid Alta Velocidad (VAV), encargada de gestionar el proyecto de integración de las vías del ferrocarril: “El Ministerio no nos contesta”.

Carnero asegura que dejó “de palabra y por escrito” que la SVAV no era el órgano que “tiene que dirimir esa cuestión”.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recordado este martes que el pasado mes de febrero ya dejó reflejado “de palabra y por escrito” que consideraba que el órgano establecido para dar respuesta a la solicitud de aplazamiento de la aportación del Ayuntamiento a la Sociedad Valladolid de Valladolid debía ser la Comisión de Seguimiento -reunida el pasado 10 de octubre y de la que no ha transcendido una respuesta- y no el Consejo de Administración de la entidad.

Carnero ha reclamado al PSOE del Ayuntamiento y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que “lean los papeles” del Consejo de Administración, pues defiende que en aquel momento dijo “tanto de palabra como por escrito” que no era el órgano que “tiene que dirimir esa cuestión”.

De hecho, ha aseverado que el convenio del proyecto ferroviario establece que el órgano que dirima esta cuestión debe ser la Comisión de Seguimiento del convenio, donde ha recalcado que el Ayuntamiento “sigue esperando” la respuesta.

El pasado jueves, 9 de octubre, se celebró una reunión telemática de dicha comisión, en la que participó el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, y al ser preguntado Carnero por qué el representante municipal no reclamó una respuesta a la petición de aplazamiento, ha considerado que deben ser los órganos dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible los que la den.

“Si nosotros hemos pedido el aplazamiento y no han contestado, pues cuando quieran que contesten. Hoy por hoy quien tiene que contestar no es el Ayuntamiento de Valladolid. El Ayuntamiento de Valladolid ha pedido un aplazamiento y no tiene respuesta al mismo”, ha añadido.

Esa aportación de 11 millones de euros es uno de los asuntos que el Ministerio de Transportes y Adif han reclamado al Ayuntamiento en el requerimiento presentado la pasada semana y del que se dio conocimiento en la reunión de la Comisión de Seguimiento. Pero Carnero ha insistido en que el Ayuntamiento no ha incumplido sino que quien lo ha hecho ha sido el Ministerio por no responder a la solicitud de aplazamiento.