El alcalde de Valladolid dice que no puede “incumplir” el pago de 11 millones porque el Ministerio “no ha dado respuesta”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, dice que no puede “incumplir” el pago de 11 millones ya que el Ministerio de Transportes “no ha dado respuesta” y omite el requerimiento que presentó Adif la semana pasada en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), que dio un plazo de un mes al Ayuntamiento para abonar la cantidad y para ultimar trámites administrativos pendientes referentes a varios puntos de la integración ferroviaria.

La Junta de Castilla y León, a la que se le reclamó el pago de los 8,2 millones de euros correspondientes, sí ha anunciado su intención de cumplir con su compromiso económico de 2024. Si el Ayuntamiento no cumpliera con las cinco peticiones que le ha formulado Adif, no habrá ni integración ni soterramiento. El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ya dijo la semana pasada que de esta manera se abocaba a la ciudad a la “nada”. “El soterramiento no se va a producir porque las razones técnicas y económicas lo hacen inviable. La única solución es la integración con todo lo que hay pendiente. Incluso estábamos dispuestos a mejorarlo con nuevos pasos, pero la realidad es que no va a haber nada: ni soterramiento ni integración”, lamentó entonces.

Mientras tanto, Carnero continúa a negarse a pagar los 11 millones que le corresponden porque, dice, no se les ha dado respuesta al respecto. “No podemos incumplir aquello a lo que no se nos ha dado respuesta de que tenemos que pagar o tenemos que no pagar”, ha asegurado a los medios este lunes Carnero, quien ha rechazado que el silencio administrativo deba entenderse como negativo como sucede habitualmente. “Les hemos pedido que nos lo aplacen por escrito y quien debe de responder no ha respondido por escrito a día de hoy a si se aplaza o no se aplaza. El silencio ha de ser expositivo”, ha afirmado.

Carnero también ha apostado por analizar todo el requerimiento “tranquilamente”. “Permítanme que lo estudiemos de forma tranquila, pausada y sin ninguna aceleración y con total tranquilidad y seguridad por parte de este Ayuntamiento, que estamos haciendo las cosas correctamente”, ha defendido en una rueda de prensa en la que anunciaba un nuevo centro de Vida Activa en la Zona Centro. Este espacio estará en la antigua Escuela de Arte, que la Junta de Castilla y León cederá de manera gratuita, algo que ha agradecido el alcalde. “Unos nos ceden y otros nos requieren”, ha deslizado Carnero en alusión al Ministerio de Transportes.