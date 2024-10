El alcalde de Valladolid da la espantada en la reunión del soterramiento al presentarse el ministro Óscar Puente

Este jueves se reunía la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), donde se iba a decidir qué pasaba con la integración ferroviaria y si se daban pasos hacia la disolución de la misma. Veinte minutos antes de la hora fijada (y estimada) para la rueda de prensa, el Ayuntamiento desconvoca el acto con los medios -en el que solo iba a atender el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, quien tiene instrucciones de no hablar con los periodistas- y argumenta “motivos de agenda”. ¿El trasfondo? La presencia de Óscar Puente en la reunión, a la que no ha acudido el alcalde vallisoletano, Jesús Julio Carnero, y en la que ADIF ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Valladolid por sus incumplimientos del convenio de 2017 que pretendía integrar las vías del tren en la ciudad a través de túneles y pasarelas y que fue aprobado por el Ministerio (PP), Ayuntamiento (entonces en manos del PSOE y Toma La Palabra) y Junta de Castilla y León (PP).

En un audio enviado a los medios, el concejal ha reconocido que la presencia de Puente -a quien ha criticado por su “cerrazón y falta de diálogo”- ha sido una “sorpresa” y le ha acusado de “amenazar” con la disolución de la SVAV. “Dicen que incumplimos y es mentira; por ahí no hay caso”, ha asegurado en este audio, porque no ha atendido a los periodistas de la manera habitual. Zarandona ha pedido al Gobierno “diálogo” para estudiar el proyecto del soterramiento porque las circunstancias de 2017 son “distintas” de las de 2024. “Entiendo que no quieren este diálogo, no lo van a variar y lo que ha puesto sobre la mesa el ministro es que no tienen ninguna intención de modificar el convenio actual”, ha lamentado el edil, que se ha dirigido directamente al ministro a través de este audio: “Ministro, por favor: amenazas no, así no. Valladolid merece lo que estamos solicitando.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mostrado su “absoluto estupor” ante la ausencia de Carnero en la reunión, puesto que la ha solicitado en varias ocasiones, pero luego tiene una “clara actitud obstruccionista” mientras “vende con mucha intensidad” el proyecto del soterramiento. “El Ministerio no está dispuesto a que jueguen con él”, ha protestado el también exregidor, que ha lamentado que Carnero “juegue con la ciudad”. “Las relaciones entre instituciones deben regirse por los principios de buena fe y lealtad. Y más cuando el convenio se tardó más de dos años en firmar y firmaron las tres Administraciones Públicas”, ha reprochado en declaraciones a este medio de comunicación.

El ministro ha lamentado que Carnero aboque a la ciudad “a la nada” con su actitud “obstruccionista”. “El soterramiento no se va a producir porque las razones técnicas y económicas lo hacen inviable. La única solución es la integración con todo lo que hay pendiente. Incluso estábamos dispuestos a mejorarlo con nuevos pasos, pero la realidad es que no va a haber nada: ni soterramiento ni integración”, ha lamentado.

Las aportaciones económicas de 2023 que todavía no se han abonado

Era vox populi que el Ministerio iba a plantear este requerimiento porque hay varias condiciones que Ayuntamiento y gobierno autonómico no habían cumplido con su parte. El Ayuntamiento debía entregar 11 millones de euros para la hucha de la integración, una cuestión que Carnero intentó demorar y por la que protestó públicamente en varias ocasiones. El equipo de gobierno municipal tenía que abonar esta cantidad -así como hicieron Adif y Renfe con las suyas en marzo de 2024-, pero ni lo ha hecho ni ha mostrado intención.

De hecho, el pleno municipal aprobó en junio reclamar al Ministerio la suspensión de este pago “por el exceso de tesorería” en la SVAV. El requerimiento de ADIF, al que ha tenido acceso elDiario.es, reprocha que esto es un “reconocimiento explícito de su voluntad de incumplir con su obligación”. Por este motivo, le da un mes para entregar esta cantidad -más los intereses de demora- o si no, procederá a disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

En lo que respecta a la Junta de Castilla y León, tampoco ha abonado los 8,2 millones de euros correspondientes, que ADIF también le ha requerido entregue en el plazo de un mes.

ADIF también reclama al Ayuntamiento que cumpla con los trámites administrativos relativos a la conexión rodada y peatonal del nuevo sector urbanizado de Ariza; en concreto: el paso peatonal y ciclista Irún-Guadalajara y el paso peatonal y ciclista Irún-Camino de la Esperanza (el Ayuntamiento tiene que finalizar los proyectos, responder a las observaciones de ADIF para incluirlos o no y emitir un informe de supervisión y aprobarlo en Junta de Gobierno local), el paso rodado Hípica-Adolfo Suárez (proyecto pendiente de aprobación). Para estos trámites, ADIF también da un mes al Ayuntamiento.

Otro punto más del requerimiento (y ya van tres): la mejora y ampliación del paso peatonal de San Isidro. La redacción del proyecto fue adjudicada en el año 2020 por un plazo de seis meses, pero no consta que se haya finalizado la tramitación administrativa ni que se haya puesto este proyecto a disposición de la Sociedad ni en la época de Óscar Puente (cuyo mandato terminó en 2023) ni en la de Carnero (desde entonces hasta la actualidad).

También le ha reclamado que finalice los trámites administrativos y entregue los suelos sobre los que se ubican las instalaciones del Nuevo Complejo Ferroviario de la Variante Este, algo que el Ayuntamiento había comprometido para agosto o septiembre y que aún no se ha producido. De nuevo, un mes de plazo. Y la última reclamación de ADIF al Ayuntamiento de Valladolid (ya son cinco): el proyecto de la urbanización de la calle Salud y su puesta a disposición de la SVAV.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha invitado a los ciudadanos a que saquen “sus propias conclusiones”. “El alcalde ha dejado plantado al Gobierno por segunda vez. Lo suyo es sentarte, dar la cara; y que un ministro saque un rato y que su alcalde, que no tienen nada que no pueda aplazar, no se ha dignado a acudir... es impresentable. No hay nadie al frente”, ha reprochado el líder de la oposición municipal.

Pedro Herrero ha criticado que este sea “un episodio más” de la “huida hacia adelante” del alcalde de Valladolid. “Se ha metido él solo en un callejón sin salida y no va ni para adelante ni para atrás. Tiene que rectificar y cumplir con lo que su partido firmó en 2017: una integración sensata, que tiene financiación y solucionar problemas de movilidad y olvidarse de soterramientos que son imposibles”, ha reclamado.