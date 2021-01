El PSOE de Valladolid condena la actitud del alcalde y los ediles que se vacunaron en la residencia de Villavicencio

No hay disculpa ni excusas. El secretario provincial del PSOE en Valladolid, Manuel Escarda, ha lamentado que el alcalde y dos ediles de Villavicencio se saltasen el protocolo y recibiesen la vacuna contra el COVID en la residencia de ancianos de la que son patronos pero no trabajadores. "He estado hablado con el alcalde, Alberto Paz y me asegura que no ha habido abuso de poder, que lo propuso la directora de la residencia", ha señalado. Sin embargo, para Escarda, médico de profesión, "el protocolo es muy clarito y dice claramente que hay que vacunar a los trabajadores sociosanitarios y a los residentes, esto es una irregularidad y lo condeno", ha asegurado.

Pero, por otro lado, la versión del alcalde es que la directora de la residencia sí que llegó a consultar a Sanidad, vía correo electrónico la posibilidad de vacunar a los patronos -el alcalde, dos concejales y el párroco- y que la respuesta fue positiva.

Manuel Escarda también ha precisado que, aunque "está muy mal hecho", el partido tan sólo puede limitarse a condenar el hecho en sí, porque ni el alcalde ni el teniente de alcalde son afiliados del PSOE sino que fueron en las listas socialistas como independientes. "Sólo podemos condenar lo ocurrido porque ellos mismos debían saber que no podían ponerse esa vacuna"