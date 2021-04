La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León exige la "retirada inmediata" del plan contra incendios que ha propuesto la Junta de Castilla y León "sin negociación" y de forma "unilateral". Esta organización profesional pide a los procuradores de las Cortes de Castilla y León que no respalden este plan, "absolutamente nefasto para la seguridad de los ciudadanos, sus bienes y la propia comunidad". Este plan, para la plataforma, mantiene "difusas" las competencias de las administraciones "deliberadamente".

La plataforma se pone a disposición de la Junta de Castilla y León para negociar el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) -que hace unas semanas la Junta aprobó por decreto- y que sea "coherente, realista, equitativo y óptimo". "Es irreal, cuando no mentir descaradamente a los ciudadanos, pretender una respuesta de un máximo de 30 minutos sin personal de guardia", protesta la organización.

La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León reprocha que no se cree un consorcio autonómico "que evitaría duplicidades" y "homogenizaría" la prestación del servicio. Además, esta asociación reclama al gobierno autonómico que asuma su competencia y financie "al menos" el 50% de los parques de bomberos.

También califican de "irrisorio" el presupuesto propuesto para las diputaciones (2 millones de euros), que deja "clara" su "preocupación por proteger los bienes y medios de vida de los ciudadanos". La organización profesional lamenta que Valladolid sea la única provincia que tenga bomberos profesionales y agentes de la autoridad.

En el plan se promociona la implantación de agrupaciones de Protección Civil. Es decir, voluntarios auxiliares que no se pueden equiparar con bomberos profesionales. "No se apuesta por el empleo y sí por el fraude de Ley, gasto irregular, confuso y por el engaño que supone para los ciudadanos suplantar profesionales con voluntarios disfrazados de bomberos", reprocha en un comunicado remitido a los medios.

Además, la plataforma reprocha que el plan propuesto por la Junta no defina las zonas de acción inmediata. También ve "absurdo" que no se optimicen los recursos "en pro de la 'vertebración' autonómica', proponiendo mantener servicios duplicados (Ayuntamiento y Diputación de Valladolid a 7 minutos) o que el servicio municipal de Salamanca, que dispone de un Parque con instalaciones y personal de referencia (profesionales y agentes de la autoridad, donde se forman desde hace años todas las nuevas promociones) "desaparezca a favor del de Diputación", que es de gestión indirecta, "por empresa privada subcontratada por la Diputación, de cuyo modelo, no solo se ha demostrado muchas vez ser más caro, menos eficiente y menos eficaz, sino que además, ha sido rechazado judicialmente como modelo para la Diputación de León".

"Es cuando menos incoherente pretender que el alfoz de Villares de la Reina sea Salamanca y no al contrario. Si las intervenciones en Salamanca capital se cubren desde el parque de villares, sumen ustedes al menos a las más de 3.000 intervenciones anuales del Parque de Salamanca, otros 10 minutos de tiempo de respuesta y después se lo expliquen a los 170.000 ciudadanos que pasarían de disfrutar de un tiempo medio de respuesta de 7 minutos a uno de 17 minutos, como poco", resume el comunicado.