Los trabajadores de RTVCyL rechazan la propuesta de convenio de la empresa por ser “abiertamente insuficiente”

Los trabajadores de Castilla y León Televisión han rechazado la última propuesta de la empresa al ser “abiertamente insuficiente”. Reunidos en asamblea general, han apuntado que la oferta no soluciona “la continua pérdida de poder adquisitivo” que se ha acumulado en los últimos años, además, de unos sueldos muy bajos, algo que han considerado como “problema endémico”.

Una vez más, los empleados de RTVCyL han trasladado la situación “crítica” que vive la plantilla de la empresa que desarrolla la prestación del servicio de televisión autonómica en Castilla y León. En un comunicado remitido por CCOO, han denunciado unas condiciones que pasan por “el descontrol en la prestación de su jornada laboral y una evidente sobrecarga de trabajo ante el continuo recorte de sus recursos humanos y la exigencia de una misma producción para una plantilla cada vez más mermada”. Esta situación, han apostillada, ha derivado en “un número creciente de bajas derivadas de situaciones de estrés o ansiedad”.

La patronal, mantiene la negativa a abrir la negociación sobre aspectos tan fundamentales como la propia retribución, como han explicado. “Entre ellos, un reconocimiento a la vinculación de la plantilla, un verdadero esfuerzo por la racionalización de las jornadas laborales y facilitar la conciliación de la vida personal y laboral o la garantía de cumplimiento del convenio en todos los centros de trabajo de la emisora.

Tras esta nueva reunión, que evidencia el mal estado interno de RTVCyL, los trabajadores han vuelto a señalar “la continua pérdida de calidad en la producción de la televisión autonómica de Castilla y León y, en particular, el deterioro de la calidad informativa”. Asimismo, han desvelado que, tras mantener “nueve reuniones” con las empresas que componen la corporación, la patronal no ha mostrado “ninguna intención” de afrontar estos graves problemas y sentarse a negociar un convenio que garantice, por un lado, “unas condiciones dignas para sus trabajadores y trabajadoras” y, por otro, “la prestación de un servicio público con la calidad que merecen los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad”.

De cara a defender su posición los trabajadores de RTVCyL se reunirán la próxima semana con la empresa. En caso de que los representantes de la televisión no consideren “la propuesta de subida salarial, plus de vinculación y la revisión del resto del texto del convenio”, avisan: “las plantillas no tendrán más remedio que recurrir a acciones fuera de la mesa de negociación ante la negativa y el bloqueo por la parte empresarial de abordar dichas cuestiones”.

Además, las tres organizaciones que integran la mesa de negociación del Convenio, CCOO, UGT Y CSIF, solicitarán una reunión con la Consejería de Presidencia para trasladar el estado de la negociación

Propuesta de la empresa

La propuesta que ha sido rechazada, según el comunicado, contemplaba la vigencia del convenio para dos años 2022-2023, un acuerdo en subrogación (Acuerdo Marco de Subrogación firmado fuera del convenio que más tarde se incorporaría el texto final del convenio), la creación de una comisión técnica de trabajo Grupos Profesionales y Categorías, una vez que se firme el convenio con una duración no superior a seis meses, que estudie y valore las actuales funciones, trabajos y polivalencias de los actuales GP y categorías “actualización”, una subida salarial en 2022 de 300€ sin consolidar en tablas y para el 2023 un incremento en todos los conceptos de la nomina del 6%, iniciar las negociaciones del próximo convenio en octubre del 2023. En cuanto al resto del convenio, la empresa “no tiene ninguna intención de revisarlo”.

Este nuevo se comunicado se suma a varios escritos en los que los trabajadores han denunciado su situación. El último, en octubre, por parte de los empleados de los informativos autonómicos, trasladaban su “malestar con la deriva” que está tomando su centro de trabajo en lo referente a la gestión. “En los últimos meses en este centro hemos pasado de contar con una plantilla cercana a los 100 trabajadores a no llegar a 75 y la carga de trabajo, lejos de disminuir proporcionalmente, ha aumentado dejando algunas áreas concretas, como las que soportan el peso del informativo diario, muy mermadas. Es importante resaltar también la continua rotación de personal que, ante las condiciones laborales, opta por abandonar la empresa ante las nulas perspectivas de futuro”.

Asimismo, en otro comunicado también ponían el acento en que RTVCyL, una televisión privada financiada por la Junta, sufre una manipulación de la información política desde que se despidió al director de informativos.