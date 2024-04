Un tasador destaca el “lujo asiático” del Perla Negra y cifra su valor en 57,4 millones

No hay dos tasaciones iguales sobre el edificio Perla Negra. En el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid para determinar si hubo un sobrecoste en el edificio de la Consejería de Economía, un perito ha sostenido que el precio sin iva del inmueble en el momento de la compra ascendería a 57,4 millones de euros, algo menos de lo que se pagó (52 millones). Según la Fiscalía, la Junta acabó pagando 60.499.800 euros cuando el precio no debió superar los 50 y además pagó otros 10 millones por conceptos que debió asumir la promotora.

Este perito elaboró su informe tirando sólo de facturas y documentos y desechando otras metodologías como la comparación de testigos- edificios similares-porque no le parecían objetivos. Según su peritaje, el Perla Negra costaba 57.401.861 euros, sin IVA pero incluidos los gastos financieros y el beneficio del promotor. No encontró nada raro en las facturas que se le mostraron pero sí se ha referido a que en la visita al edificio se dijo para sí: “¡Joé qué caro, qué caro todo!”. “Allí hay un lujo asiático, es todo muy grande, había un mostrador de 33.000 euros, que se podía haber hecho más barato, pero claro, esto es como el que quiere un coche de gana súper alta en lugar de un Renault. Es una inversión y vale lo que se quiera pagar”, ha explicado. Y la Junta quiso pagar mucho.

Si el informe de este perito difiere de los examinados el pasado lunes, el de otra perito que ha declarado este martes, también. El que hizo Euroval por encargo de Gesturcal en enero de 2009, también. Según ella, el edificio valía en ese momento 64.832.000 euros y eso antes de que se compartimentase, cuando la factura aumentó en 4,4 millones de euros.

Otros peritos se han referido hoy al valor de los terrenos para el polígono fallido en Portillo. El representante legal de Jiménez Puras Arquitectos S.L., Juan Alberto M.P., realizó un informe técnico estratégico a petición de Price Water House Cooper y ha asegurado que el precio de la operación de compra de las parcelas oscilaba entre los 30 y los 33 millones de euros, un precio similar al que asumió ADE Parques. Ha reconocido que era suelo rústico pero ha destacado que tenía “grandes expectativas de desarrollo” porque se había aprobado ya el planeamiento, estaba cerca de Madrid, se había instalado Euronit y tenía una línea de alta tensión de 28.500 kilovatios, “como pocos polígonos tienen”. Tras destacar que es el polígono -sin hacer- que mejores posibilidades tendría en la actualidad, ha defendido que quien mejor puede valorarlo es un ingeniero industrial -su caso- y no un ingeniero agrónomo, que es el que le ha seguido a continuación. El testimonio de este último ha sido tan llamativo como categórico: estuvo en la zona y no vio nada urbanizado. No sólo eso, no vio nada que demostrase que hubiese conexiones de la línea de alta tensión por la que los promotores del suelo pagaron cuatro millones de euros: “Ahí no había nada”, ha asegurado.

Ese testimonio ha coincidido en parte con el del primer perito que declaró esta mañana, que ha reconocido que tras la burbuja inmobiliaria los terrenos de Portillo habían perdido valor cuando Ade Parques los compró, en 2010, y eso a pesar de “hitos urbanísticos” que encarecen los precios como la línea de alta tensión.

El juicio continuará este miércoles y previsiblemente será más corto ya que se han anulado algunos de los días marcados. Así, los doce acusados comenzarán a declarar el 24 de abril.

Según la Fiscalía, la Consejería de Economía actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción para comprar el edificio y unos terrenos para desarrollar un polígono industrial en Portillo (Valladolid). En concreto, la Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono. Así, se considera que la licitación para construir el edificio que Economía quería alquilar con opción a compra, se amañó para que lo ganase esa promotora. El concurso se publicó en las navidades de 2005 y el plazo para los licitadores fue de 15 días, escaso para un proyecto de esas características. De hecho, el arquitecto que diseñó el Perla Negra, Carlos Lamela, reconoció durante la instrucción que tuvo acceso a los pliegos antes de que fuesen públicos. El de la promotora ganadora fue el único proyecto que se presentó. Los acusados se enfrentan a condenas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.