Las televisiones privadas vinculadas al grupo Promecal, las más subvencionadas de España

Las televisiones privadas vinculadas al grupo Promecal, el conglomerado de medios de comunicación controlados por el empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, son las que más subvenciones reciben de las instituciones públicas de España, según el desglose de publica el Ministerio de Hacienda.

La Ley de Transparencia obliga a publicar cada año un listado con las empresas y entidades que reciben durante un ejercicio más de 100.000 euros en ayudas, incluyendo las de los fondos Next Generation y otros instrumentos como préstamos, avales, financiación en riesgo, etc. El último listado publicado por Hacienda, que recopila datos de 2023 a 18 de junio de 2024 con 17.497 sociedades (aunque muchas son filiales de grupos empresariales) señala que recibieron el pasado ejercicio 11.806 millones en ayudas, de los que 5.615 millones eran fondos Next Generation del PRTR. elDiario.es ha publicado un análisis con 100 empresas, que copan la mitad de las ayudas concedidas.

En el apartado del sector de medios de comunicación que reciben más ayudas, con un corte de más de un millón de euros en el análisis, figuran cuatro sociedades, una pública (RTVE) y tres privadas. Y dos son televisiones vinculadas al grupo Promecal, con su sede social en Burgos y presencia en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja. Castilla y León Televisión, con un accionariado entre Promecal y la familia Ulibarri, recibió 21,4 millones de euros de subvención. Y Navarra Televisión, producida por una filial de Promecal, recibe 1,5 millones de euros de ayudas públicas en el periodo analizado.

Castilla y León Televisión es la televisión autonómica de la comunidad, de gestión privada gracias a una concesión del Gobierno autonómica iniciada en 2009. Su accionariado lo componen al 50% Promecal y una sociedad de la familia del empresario condenado en Gürtel José Luis Ulibarri. El consejo de administración lo componen, entre otros, miembros de la familia Méndez, que lo preside, y miembros de la familia Ulibarri. Cada año recibe una subvención directa para su mantenimiento del Gobierno de Castilla y León en cumplimiento de un contrato programa. Actualmente mantiene abierto un conflicto laboral con su plantilla por la falta de renovación del convenio para sus más de 300 trabajadores.

Promecal es la sociedad de cabecera del conglomerado de medios de comunicación que fue adquiriendo con los años Antonio Miguel Méndez Pozo, empresario de Burgos condenado en los años 90 por el llamado 'caso de la construcción' a pena de cárcel por licencias irregulares en la ciudad. Méndez Pozo fue indultado posteriormente por el Gobierno de José María Aznar tras pasar por la cárcel. Su principal medio es Diario de Burgos y su participación televisiva en Castilla y León, aunque controla periódicos, agencias, radios y televisiones en Navarra, Castilla-La Mancha y La Rioja.