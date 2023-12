La Justicia confirma que la Junta de Castilla y León eliminó injustificadamente el 23 de abril como festivo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado “nulo” el calendario del año 2023. Según la sentencia, que la Junta suprimiera el 23 de abril como festivo autonómico, Día de la Comunidad, por el 25 de julio, Día de Santiago Apóstol fue “una decisión discrecional no justificada” y “no responde a los fines de interés público” por lo que el TSJ entiende que es “contrario a Derecho”. Asimismo, se ha condenado al Ejecutivo autonómico ha pagar las costas y a publicar la sentencia en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl). La sentencia no es firme y se puede interponer un recurso de casación en un plazo de 30 días.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, se ha posicionado a favor de CCOO, quien decidió recurrir el calendario para el año 2023 propuesto por la Consejería de Empleo. El titular de la misma, Mariano Veganzones, de Vox, decidió poner los dos festivos que puede decidir cada Comunidad el 2 de enero y el 25 de julio, Santiago Apóstol, festividad del patrón de España. Los sindicatos criticaron la decisión que calificaron de decisión ideológica mientras que Veganzones justificó que “era algo normal” y tenía “ toda la normalidad del mundo”.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el TSJ recoge que “no ha habido una consulta efectiva previa a la determinación de las fiestas laborales” además de que “en la memoria del proyecto no se exponen las razones que justifican la opción de calendario laboral que se aprueba”.

En esa falta de diálogo, que también crítica el dictamen judicial, la Junta tampoco justificó porque “no se acepta la opción unánimemente aprobada y sí en cambio la que menos gusta a todos los que representan los intereses directamente afectados por la norma”. En la memoria, la Junta dice que el objetivo es “mejorar la propuesta para el sector comercio”, algo que a juicio del TSJ “carece de justificación”.

Según ha recogido el TSJCyL, la administración autonómica propuso cinco opciones, en las que se contemplaba que la fiesta del 23 de abril, fiesta de la Comunidad Autónoma, se trasladara al lunes, 24 de abril. En una segunda reunión del Consejo Regional de Trabajo, Veganzones propone sustituir el descanso del 2 de enero, que caía en domingo, por el 25 de julio. En un último encuentro de carácter extraordinario y urgente se volvió a modificar todo y se decidió eliminar el 23 de abril, mantener el 2 de enero y crear el 25 de julio como descanso.

Ante esto, el TSJ ha manifestado que no “concurría ninguna circunstancia extraordinaria que no hubiera podido preverse con anterioridad que exija la aprobación urgente de la norma”. En el documento también han reprochado que la realización de las reuniones “no buscaban el mayor consenso sino la imposición de una opción que no gustaba a nadie”.

Sobre la falta de memoria el proyecto de justificación, la Sala ha indicado que la participación de las Comunidades Autónomas es para fijar los festivo que “por tradición” les son propios. “Evidentemente, la más relevante desde el punto de vista de esta Comunidad es la fiesta de la Comunidad de Castilla y León, en atención a lo dispuesto en el art. 6 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León”.

El TSJCyL ha criticado que para “resaltar los hechos de especial trascendencia” del 23 de abril, no se consigue “precisamente suprimiendo su traslado al lunes cuando cae en festivo en favor de otra fiesta que no tiene que ver con la tradición de Castilla y León, máxime cuando no se justifica en la Memoria las razones por las que se aparta de la costumbre seguida otros años, salvo el año 2000”.