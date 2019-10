El primer mensaje de Junqueras tras la sentencia: "No es justicia, es venganza"

El president de ERC ha enviado este lunes un primer mensaje telefónico tras conocer la sentencia que le condena a 13 años de cárcel: "No es justicia, es venganza". "Sabíamos que la sentencia sería injusta, pero no dejaré de lado mis convicciones por eso", ha indicado Junqueras, aunque ha asegurado que "este no es el peor momento que ha pasado Catalunya". El líder independentista ha asegurado además que, con la sentencia, "se condenan a sí mismos porque la independencia es inevitable".

El líder republicano ha asegurado que, pese a estar "enfadado e indignado", esto no hará que deje de ser independentista. "Al contrario, hoy tenemos más motivos para ser independentistas y republicanos, para querer la independencia de Catalunya y querer la justicia, la libertad y el progreso", ha asegurado Junqueras. "Se han encarnizado, ya habíamos dicho que cualquier sentencia que no fuera absolutoria sería injusta", ha dicho.

"Esto no va en contra de mí ni de nadie en concreto", ha añadido, "esto es un castigo contra todos los que vivimos ahora y aquí, en Catalunya y en esta sociedad. Nos condenan a nosotros pero de hecho condenan a todo el país, a la democracia", ha asegurado por teléfono. "Esto es un intento de acabar con el independentismo y, por tanto, un ataque a la pluralidad y la disidencia democrática", ha añadido Junqueras.