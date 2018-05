Tardà (ERC) asume que hoy no habrá toma de posesión de los consellers al permanecer Capella y Jordà en el Congreso

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha dado por hecho que la toma de posesión de los consellers de Quim Torra no tendrá lugar este miércoles, tal como tenía previsto el president, al dejar claro que Teresa Jordà y Ester Capella permanecerán en el parlamento para votar contra los Presupuestos. Ambas son ahora diputadas republicanas pero han sido designadas como conselleras de Agricultura y Justicia, respectivamente.

"No se moverán de Madrid, doy mi palabra", ha asegurado Tardà en una entrevista en TV3. El portavoz de ERC argumenta que al no estar claro todavía qué votará el PNV ante los Presupuestos Generales del Estado, es su "responsabilidad" garantizar que todos los diputados de su grupo estén en la votación. "Imaginad que el PNV decide no apoyar los presupuestos pero luego no podemos derrotarlos por ausencia de Teresa Jordà y Ester Capella", ha planteado.

Pese a que el president Quim Torra ha mantenido hasta el momento su voluntad de celebrar la toma de posesión de los consellers este miércoles, Tardà ha desvelado que tanto Capella como Jordà no han sido convocadas para ello.

Mientras tanto, el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), controlado por Moncloa gracias al 155, no ha publicado este miércoles el decreto que designa a los 13 nuevos miembros del Govern. El Gobierno de Mariano Rajoy sigue con su intención de congelar los nombramientos a la espera de estudiar la viabilidad de que dos de los consellers estén en la cárcel (Jordi Turull y Josep Rull) y otros dos estén huidos a Bélgica (Lluís Puig y Toni Comín).

En el caso de Turull y Rull, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena les ha denegado la solicitud de libertad provisional para acudir al acto en el que debían asumir las carteras de Presidencia y Territorio, respectivamente.