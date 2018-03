El independentismo se moviliza en la calle tras la decisión de Llarena de enviar a prisión a Turull, Forcadell y los exconsellers

Las primeras movilizaciones para protestar por la decisión del Tribunal Supremo de encarcelar a los dirigentes independentistas Turull, Forcadell, Romeva, Bassa y Rull se han producido alrededor de las siete de la tarde, cuando decenas de personas han cortado el paseo de Gracia-Diagonal.

Los hechos han sucedido a una hora de que empezaran las concentraciones convocadas por las asociaciones soberanistas, Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana, en la Plaza Catalunya, que han arrancado a las 20.00 horas. Los manifestantes han lanzado gritos de “libertad presos políticos” e “independencia".

En Barcelona, los Mossos d'Esquadra han impedido a los manifestantes, convocados por los Comités de Defensa de la República (CDR), acceder a la Delegación del Gobierno, lo que ha provocado cargas, pitos y gritos contra las fuerzas de seguridad catalanas. "No us mereixeu la senyera que porteu" (no merecéis la senyera que lleváis)", han gritado los manifestantes a los Mossos.

Las cargas han provocado cinco heridos leves, que han sido atendidos por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Herido tras las manifestaciones por los encarcelamientos. Foto: Neus Tomás

Foto: Neus Tomás

Entre las proclamas se han escuchado también gritos de "vaga general (huelga general)", como forma de protesta por las decisiones que ha tomado este viernes el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Una de las pancartas que portan los manifestantes en la protesta por la encarcelación de Turull

Según la Guardia Urbana, alrededor de 10.000 personas convocadas por Òmnium y la ANC se han concentrado en Plaza Catalunya y alrededores, en Barcelona, colapsando el centro de la ciudad.

L’Estaca, de nou un himne per dir prou a la repressió, i un símbol de dignitat #LlibertatPresosPolítics 🎗 pic.twitter.com/YtJccZNPGM — Òmnium Cultural (@omnium) 23 de marzo de 2018





En Vic, lugar de nacimiento de Marta Rovira, que hoy ha decidido no presentarse ante el Tribunal Supremo y marcharse a Suiza para evitar una posible sentencia de prisión provisional, la protesta ha reunido también a miles de personas.

La plaça Major de #Vic gairebé plena amb crits d'independència i visca la terra pic.twitter.com/aFjU3Lbmkn — Nati Adell (@Natiadell) 23 de marzo de 2018

En Tarragona, decenas de personas han cortado la A7 para "exigir la libertad de los presos políticos".

Al mismo tiempo, decenas de miembros del Comité de Defensa de la República han cortado las vías del tren en la misma ciudad, según cuenta 324.cat.

Por otro lado, según informa Nació Digital, e ntre 150 y 200 personas han cortado también la frontera con Francia en Pugicerdà a través de la carretera nacional. Los manifestantes se han acercado a la zona después de la concentración que ha tenido lugar en la plaza del Ayuntamiento de la capital de Cerdanya. Según ha asegurado algunos de los participantes, el objetivo es llevar a cabo una acción "simbólica". El bloqueo de la carretera se ha mantenido hasta pocos minutos antes de las diez, cuando los coches han vuelto a circular con normalidad.