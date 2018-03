Marta Rovira no se presenta ante el Supremo y huye de España

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, no se ha presentado ante el Tribunal Supremo este viernes y ha huido de España. En una carta a la militancia, Rovira ha explicado que emprende "el camino del exilio" porque no se sentía "libre". Aduce además razones personales: poder "hacer de madre" a su hija Agnès, algo que Rovira veía imposible conseguir en España ante su perspectiva judicial.

Rovira estaba citada este viernes ante el Tribunal Supremo para que el juez Llarena le comunicara su auto de procesamiento en la causa por rebelión. Junto a otros cinco diputados, se tenía que someter a una vistilla que podría terminar con su ingreso en prisión. De ahí que este jueves, después de la primera votación fallida de la investidura de Jordi Turull, Rovira y otras dos diputadas de ERC anunciaran su renuncia al escaño.

El juez del Llarena dejó en libertad bajo fianza de 60.000 euros a Marta Rovira después de declarar como imputada el pasado 19 de febrero, sin imponerle otras medidas cautelares como la retirada del pasaporte o la prohibición de salir de España. Sí le obligó a comparecer cada quince días ante el TSJC y de acudir al Supremo siempre que fuera citada, y le advirtió que de no hacerlo ordenaría su "inmediato" ingreso en prisión.

"Siento tristeza, pero mucho más triste habría sido vivir silenciada interiormente", asegura Rovira en su misiva, en la que asegura "sentir censurada" su libertad de expresión "por unos tribunales que intimidan y que aplican descaradamente criterios políticos". "Cada día, cada hora sentía mi libertad limitada por amenazas judiciales arbitrarias. No me sentía libre. No me reconocía. Estas últimas semanas he vivido dentro de una prisión interna", lamenta la dirigente republicana.

Rovira concluye que el exilio, aunque sea doloroso, "es la única forma de recuperar" su "voz política" y de "levantarse en contra del Gobierno del PP, que persigue todo el que está a favor de votar, y que castiga a cualquiera que intenta cambiar lo preestablecido y lo establecido".