Ada Colau responde a una estudiante que le pregunta por su ropa: “Me visto como me da la gana”

La mañana de este jueves la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asistido a un acto organizado por los estudiantes de periodismo de la Universitat Pompeu Fabra. Los jóvenes han trasladado diversas preguntas a Colau, quien respondía de manera distendida hasta que una de las estudiantes le ha preguntado por su ropa.

La futura periodista ha comparado la vestimenta que lucía la alcaldesa al inicio de su carrera política, cuando lucía camisetas con lemas políticos, con la imagen que tiene hoy en día. “Las primeras imágenes de Ada Colau en su recorrido político eran, sobre todo, con camisetas reivindicativa, cosa que daba más las ideas que tenía. Si ahora la ropa es más formal, ¿refleja quizás una moderación de ideas o una maduración política?”.

Ante esta pregunta, la alcaldesa se ha mostrado visiblemente incómoda y molesta y ha contestado a la futura periodista: “Me sabe mal que una mujer me pregunte por mi manera de vestir y no respoderé, sinceramente”, ha dicho Colau. Ha añadido que entendía la intención de la pregunta, pero ha considerado que “preguntar por cómo me visto y categorizar cómo me visto está fuera de lugar. Me visto como me da la gana”.

La respuesta de la alcaldesa ha provocado que la estudiante terminara llorando. En cuanto el acto ha acabado, Colau se ha acercado a la joven y se ha disculpado: “Me sabe mal haberte contestado tan impulsivamente”.