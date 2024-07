La Guardia Urbana de Barcelona investiga por qué una de sus patrullas no atendió a un sintecho inconsciente

La Guardia Urbana de Barcelona ha abierto una información reservada para aclarar por qué una de sus patrullas no atendió a una persona sintecho que estaba inconsciente en la calle. Fuentes de la policía local barcelonesa confirman la investigación interna después de que elDiario.es desvelara el suceso ocurrido el mes de abril en el centro de la ciudad.

Además, este miércoles Barcelona en Comú ha pedido también explicaciones al consistorio al presentar un ruego en el que piden aclarar si la actuación de la patrulla se ajustó a su “deber de auxilio” y, en caso contrario, que se adopten “medidas disciplinarias” contra los agentes.

El pasado 10 de abril a las 21 h, una redactora en prácticas de elDiario.es y una médica fuera de servicio presenciaron cómo una patrulla de la policía local rechazaba atender a una persona sinhogar que estaba inconsciente. “Es un caso perdido”, espetaron los agentes antes de abandonar el lugar, en una frase que quedó registrada en un vídeo.

La médica que presenció los hechos llamó a emergencias y esperó a la ambulancia, que tardó 50 minutos en llegar a pesar de que todo estaba ocurriendo a escasos de metros de plaza Catalunya.

Según trasladaron los dos agentes en su resumen de las actuaciones de esa noche, el hombre fue atendido por dos enfermeras fuera de servicio. Las únicas personas que estaban allí, sin embargo, fueron la médica, que se identificó como tal, y la periodista en prácticas de elDiario.es.

Según el relato ofrecido inicialmente por el Ayuntamiento a esta redacción, los dos agentes anularon la ambulancia porque el hombre se negó a recibir asistencia. Fuentes municipales insisten en que no se puede obligar a nadie a recibir atención médica si no quiere, a no ser que su vida corra peligro.

Las dos testigos mencionadas niegan sin embargo esta versión e insisten en que el hombre estaba inconsciente y no respondía.

La reclamación de los Comuns, presentada por el concejal Marc Serra, también pide que el Consistorio investigue si los agentes cancelaron la petición de ambulancia, tal y cómo aseguraron en su resumen de actuaciones, así como si se cumplieron “los procedimientos operativos aplicables” a esa situación.