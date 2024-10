Una edil de la CUP denuncia acoso de un militante de las juventudes de Junts: “Vino a un lugar donde trabajo a traerme condones”

La concejal de la CUP en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Ariadna Sierra denunció públicamente este lunes las prácticas machistas y de acoso contra ella por parte de Josep Arcas, responsable de las Joventuts Nacionalistes de Catalunya (JNC), las juventudes de Junts, el partido que gobierna en la ciudad.

Según explicó Sierra frente a los demás ediles de Sant Cugat y al propio Arcas, presente en la sala, estellegó a presentarse en un lugar donde ella trabaja de voluntaria para llevarle condones o también le preguntó por mensaje privado “con cuántos policías nacionales” se había acostado.

En un vídeo difundido por la CUP sobre su intervención en el pleno municipal, Sierra denuncia una “obsesión” de Arcas con ella. De entrada, le acusó de haber manipulado su imágen en redes sociales con Photoshop y de haberla instado a ponerse burka. “Y dijo que mi compañero de concejalía no me da permiso para hablar”, afirmó Sierra.

Eso fue solo el primer mes de ocupar Sierra el cargo de edil. Pero la cosa fue a más, según denunció. Después de que Arcas se dedicara un día a repartir condones entre los ediles “con el objetivo de que no se reproduzcan”, llevó esa misma provocación directamente al ámbito privado en el caso de la concejal de la CUP. “No contento con ello y preocupado de si yo tenía que tener hijos o no, vino a un espacio en el que yo trabajaba de forma voluntaria, a traerme más condones preguntando y buscándome por todo el espacio”, relató.

Sierra aseguró que como representante pública se siente obligada a responderle “con más paciencia de la que tocaría”. “Pero usted no para de pasarse de la raya”, le espetó. Acto seguido, se dirió a los ediles de Junts. A ellos les exigió que, pese a que Arcas no habla en nombre del partido, sí que como miembro de las juventudes participa de la vida pública local de la formación en actos y elecciones.

Fuentes de Junts aseguran que Arcas no pertenece al partido, sino que técnicamente es militante solo de la JNC. Aun así, representantes tanto de las juventudes como de la formación que lidera Carles Puigdemont han repudiado los actos de Arcas. Marta Canas, presidenta de Junts per Sant Cugat, lo ha calificado de “actitud indefendible y vergonzante”. Los responsables de las juventudes han asegurado que tomarán medidas. Ariadna Urroz, su secretaria general, ha informado de que lo han trasladado a los órganos disciplinarios internos y ha asegurado que Arcas no representa a la JNC y que así se lo ha trasladado ya a la concejal de la CUP.

Jordi Turull, secretario general de Junts, ha agradecido a Urroz su “coherencia, rapidez y determinación” ante unos hechos que ha calificado de “reprobables”.