El Consejo del Audiovisual catalán pide a las familias que no dejen ver 'El Juego del Calamar' a los niños

El Juego del Calamar es la serie del momento no solo entre los adultos, también entre muchos niños y niñas, lo que ha obligado al Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) a emitir un comunicado en el que recuerdan que es un contenido no recomendado para menores de 16 años. El presidente de este organismo, Roger Loppacher, ha expresado que los que no alcancen esa edad “no deberían ver la seria, dado que contiene contenidos perjudiciales”.

El pronunciamiento del CAC llega después de que algunos docentes hayan alertado que en sus colegios, incluso de Primaria, los alumnos juegan a imitar las pruebas de ‘El Juego del Calamar’ en el recreo (se trata de juegos infantiles coreanos pero con la particularidad de que quien pierde, muere).

En este sentido, Loppacher anima a las familias a “seguir la señalización y a utilizar los sistemas de control parental que ofrece” Netflix. Más allá de España, donde la recomendación es para mayores de 16 años, en otros países el umbral es similar: en Alemania, Francia, Países Bajos y Suencia es de 16; en Reino Unido de 15-16 y en Italia, de 14.

En el comunicado del CAC, Loppacher ha añadido que están trabajando en una serie de tutoriales para “divulgar” cómo hacer uso de los sistemas de control parental, tanto de Netflix como de otras plataformas como Youtube o TikTok. “El problema es que se trata de sistemas que hay que establecer en el seno de cada familia y, lamentablemente, en muchos casos puede ocurrir que haya desconocimiento por parte de los padres y las madres, que deberían ser los encargados de implementarlos”, ha lamentado.