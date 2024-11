Salvar a las mariposas monarca o mostrar el dolor en Gaza: el poder del mejor fotoperiodismo mundial

Por vigésimo año consecutivo, la Fundación Photographic Social Vision organiza la exposición World Press Photo en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). La muestra, que recoge los trabajos fotoperiodísticos realizados en su mayoría durante 2023 y premiados por el jurado del concurso, se podrá visitar en las instalaciones del centro del 8 de noviembre al 15 de diciembre.

Este año World Press Photo, considerado el concurso de fotoperiodismo más prestigioso del mundo, cuenta con el español Jaime Rojo (Madrid, 1981) entre los ganadores, concretamente en la categoría de Reportaje Gráfico de la región de Norteamérica y Centroamérica, por su extenso trabajo –desarrollado a lo largo de 20 años para la revista National Geographic– sobre los esfuerzos para salvar a las mariposas monarca por parte de comunidades de Canadá, Estados Unidos y México, países por los que migra esta emblemática especie.

La presente edición expone un total de 129 fotografías de las más de 61.000 que se presentaron a concurso en todo el mundo. Su comisaria, la mexicana Martha Echevarría, explica que los temas abordados en World Press Photo 2024 son la crisis medioambiental, así como los conflictos bélicos internacionales en Gaza y Ucrania o las crisis humanitarias en Afganistán o Etiopía. También destaca las cuestiones de género y los cuidados de las enfermedades mentales.

Un año muy peligroso para los fotoperiodistas

Carlos G. Vela, responsable de comunicación de Photographic Social Vision, celebra que la edición española cumpla veinte años y define World Press Photo como “un medio de poder entender el mundo”. “Hemos acumulado en estas dos décadas 1.550.000 espectadores, con una media anual de más de 70.000 espectadores por exposición”, desvela.

También destaca que es “un éxito porque cumple una doble misión: concienciar al público al respecto de los retos globales y educarlo visualmente”. Finalmente, explica que más de 1.000 periodistas han muerto en los últimos veinte años, y advierte: “Una democracia no es plena si no hay un fotoperiodista que pueda trabajar en libertad”.

Echevarría se suma a esta advertencia explicando que “el último año ha sido especialmente peligroso para los fotoperiodistas en todo el mundo”. En este sentido, Echevarría destaca al fotógrafo Mohamed Salem, autor del galardón a la Foto del Año donde se ve a una mujer palestina de la franja de Gaza abrazando el cadáver amortajado de su sobrina.

“Salem sigue trabajando en Gaza porque no ha podido salir”, asegura la comisaría y añade: “Ya ganó en el World Press Photo de 2010 por documentar ataques en Gaza del ejército israelí con fósforo blanco”. Para terminar, Echevarría matiza que a la Foto del Año la acompañan dos menciones especiales que le dan contexto: “En una se puede ver un soldado israelí tras el ataque de Hamás al festival Supernova el 6 de octubre de 2023; en la otra, a una mujer palestina entre los escombros de su casa”.

La comisaria del certamen, nacido en los Países Bajos en 1955, aclara que las menciones pretenden “establecer una comparación entre los daños en un bando y otro, y dar contexto a la foto premiada, que por sí misma no lo tiene a pesar de su fuerza”.

La migración de la mariposa monarca

“El camino a la extinción de la mariposa monarca es una historia que va mucho más allá del cambio climático”, explica Jaime Rojo, el fotoperiodista madrileño que destaca como uno de los premiados por el certamen este año por la región de Norte y Centro de América. Rojo, que reside en México, lleva veinte años documentando los avatares de esta especie, emblemática en este país pero también en Estados Unidos y Canadá.

“La mariposa monarca lleva cuatro décadas en declive y yo he presenciado personalmente esta caída de las poblaciones, que solían ser espectaculares”, relata el fotógrafo, que agrega: “Un día comencé a investigar las razones”. Entonces descubrió que engloban tanto el calentamiento global como la agricultura industrial que arrasa las flores y plantas de las que se alimenta la oruga o el capitalismo que usa herbicidas para optimizar la producción.

Explica que la deforestación de sus santuarios invernales en los bosques de Culiacán (México) y la pérdida de su hábitat de reproducción amenazan a este insecto. A ello se suma la contaminación lumínica de las ciudades, que puede causar confusión entre la noche y el día, alterando los patrones de cuándo volar y cuándo descansar.

Sin embargo, Rojo explica que ha querido que su trabajo tenga un componente positivo. “Como fotoperiodista ambiental sé bien lo fácil que es caer en la depresión y la negatividad; por ello he querido además contar la historia de todos los esfuerzos que se están realizando por recuperar las poblaciones de mariposa”, explica. Así, las imágenes muestran activistas tanto de México como de Canadá o el Medio Oeste estadounidense.

Otros ganadores, desde Venezuela a Turquía

La exposición de este año incluye los 24 proyectos ganadores. Además de la Foto del Año, de Mohamed Salem, y el ya citado reportaje de Jaime Rojo, se exhiben seis menciones honoríficas (una por cada región del concurso) y las dos menciones especiales.

Destaca la desgarradora imagen de Mesut Hançer sosteniendo la mano de su hija Irmak, de 15 años, que murió mientras dormía en casa de su abuela. El edificio se derrumbó durante un terremoto en el sur de Turquía. Kahramanmaraş, Turquía, el 7 de febrero de 2023.

También es reseñable el trabajo de Zied Ben Romdhane para Magnum Photos y Arab Fund for Arts and Culture, donde muestra la pobreza en Túnez con una imagen de jóvenes mirando un partido de fútbol al lado de una planta química. Por su parte, Ebrahim Noroozi, de Associated Press, exhibe una fotografía estremecedora que muestra un grupo de niños observando hambrientos una manzana en un campo de desplazados en Afganistán.

Otros trabajos destacables son el de Lalo de Almeida para Folha de São Paulo, que muestra sequía en el Amazonas. En la fotografía premiada puede apreciarse un pescador que tiene que cruzar el lecho de un afluente seco del Amazonas para llegar a su aldea, donde antes solía hacerlo en barca. La proporción entre la persona y el lecho da idea no solo de la anchura del río, sino también de la dimensión del desastre, ya que da la impresión de que el pescador está recorriendo un desierto.

También cautiva, entre muchas otras de World Press Photo 2024, la fotografía de un grupo de mujeres en Punta de Mata (Venezuela), jugando a un juego de mesa al aire libre mientras tras ellas el cielo arde en la lejanía debido a las explosiones de gas. Es parte del trabajo que Adriana Loureiro Fernández realizó para The New York Times en el que pretende exponer el declive de la industria petrolífera venezolana, antes todo un símbolo de orgullo y prosperidad para el país caribeño.

Para terminar, Martha Echevarría señala el trabajo de Lee-Ann Olwage, para la revista Geo y premiado como Reportaje Gráfico del Año. Versa sobre la salud mental en la tercera edad en África, un problema nuevo que ha llegado con el aumento de la esperanza de vida en las últimas décadas y que está suponiendo todo un reto para la mayoría de países.