El exconvergente David Madí alega ante el juez que no dio credibilidad a la supuesta trama rusa del procés

David Madí, exdirigente de Convergència y antiguo hombre de confianza de Artur Mas, se ha sentado este martes durante dos horas ante el magistrado Joaquín Aguirre. Ha sido una declaración voluntaria, poco frecuente en macrocausas como la Voloh, con la que el empresario ha querido desmontar punto por punto las imputaciones del juez en su contra por varios delitos de corrupción y su supuesta implicación en la trama rusa del procés.

La Voloh es una macrocausa con diversas líneas de investigación. Desde la presunta corrupción de Madí y el exconseller de ERC Xavier Vendrell gracias a sus influencias en la Generalitat al supuesto desvío de fondos para financiar la estancia de Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) a través de criptomonedas, pasando incluso por una influencia rusa en el procés. La causa se sustenta en buena medida en las escuchas telefónicas y micrófonos en el coche que el juez autorizó colocar a ambos dirigentes soberanistas, que formaron parte del llamado 'sanedrín' del procés que pilotó junto al Govern de Puigdemont el otoño soberanista de 2017.

La pata rusa de Voloh se sustenta es sendas conversaciones de Madí y Vendrell con el exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, que él niega haber grabado. En la charla, del año 2018 Terradellas lleva la voz cantante sobre criptomonedas de origen ruso para financiar la independencia de Catalunya. El audio permite constatar que Madí puso "todas las prevenciones" al plan sobre el uso de criptomonedas por parte de la Generalitat expuesto por su excompañero de partido, aunque no se cerró del todo en banda. "Tiene una mala pinta de cojones", advirtió Madí, para matizar: "Ve con mucho cuidado. Dicho esto, si fuese verdad, fantástico, no nos plantearía ningún problema la colaboración siempre y cuando estableciésemos unas reglas sólidas de relación".

En su declaración este martes ante el juez, Madí ha alegado que no dio ninguna credibilidad a la trama rusa esbozada por Terradellas, que ha llegado a tildar de "fantasía", según fuentes presentes en la declaración, y que sus comentarios sobre criptomonedas se enmarcan en su condición de economista interesado por las nuevas tendencias del sector.

Madí, que ha respondido a las preguntas de todas las partes, también ha explicado que no sabe cómo se financió la estancia del expresident Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica), otra de las pates de la investigación. Y ha negado formar parte de la dirección del Tsunami Democràtic, asegurando que los indicios en los que se basa el juez son conversaciones interceptadas con su familia en la que hablan genéricamente de las protestas de otoño de 2019 tras la sentencia del procés. Esta última pata de la causa ya está de camino a la Audiencia Nacional.

La Fiscalía se ausenta

La declaración voluntaria de Madí causó sorpresa entre algunas partes del caso, habida cuenta de que no es un habitual que un investigado por tantos delitos (tráfico de influencias, malversación, blanqueo de capitales) pida comparecer. Pero más sorpresa aún ha causado este martes la incomparecencia en el interrogatorio del fiscal anticorrupción Fernando Maldonado, que tampoco ha enviado a ningún fiscal a la declaración.

La negativa de la Fiscalía a comparecer en uno de los interrogatorios más importantes del caso hasta la fecha se produce después del papel ambivalente del Ministerio Público en la causa, que capitanea el juez Aguirre con el apoyo de la Guardia Civil. Anticorrupción no apoyó en un principio las intervenciones telefónicas, si bien después rectificó y se mostró en contra de que la Audiencia de Barcelona las anulara. En suma, no hay una acusación clara del fiscal en la causa.

Sin delito en los negocios

En el otro tramo de su declaración, Madí ha negado los delitos de corrupción relacionado con sus negocios. Así, ha enmarcado las reuniones que mantuvo con el Govern como consultor de las empresas de VTC en la relación habitual de la administración con empresas y taxistas de cara a la nueva regulación aprobada por el Parlament en 2019. Y también ha situado dentro de la dinámica empresarial habitual el intento que realizó, como presidente ejecutivo de Aigües de Catalunya, de quedarse con Agbar, aunque finalmente la empresa de aguas del grupo Suez pasó a las filas de Veolia, cuya fusión se consumo este año.