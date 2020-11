Los audios de la supuesta trama rusa del procés: "Una cosa es que esté el estado soviético y otra es que sea una encerrona"

Dos audios que la Guardia Civil encontró en el teléfono del exjefe de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Víctor Terradellas son la palanca en la que se han apoyado los investigadores y el juez para dibujar una presunta trama rusa alrededor del procés. En dos conversaciones con los expolíticos de CDC y ERC David Madí y Xavier Mandrell, Terradellas expone una supuesta oferta de un grupo ruso antes de la DUI para llevar a Catalunya 10.000 soldados rusos y hacerse cargo de la deuda catalana. Sus interlocutores reaccionan a las palabras de Terradellas con escepticismo. "Una cosa es que esté el estado soviético y otra es que sea una encerrona", llega a decir Vendrell.

Los audios, adelantados por El Periódico y La Vanguardia, fueron hallados en el teléfono de Terradellas durante un registro el año pasado relacionado con el presunto desvío fraudulento de subvenciones de la Diputación de Barcelona a entidades cercanas a CDC. Según los investigadores, los archivos fueron grabados en mayo de 2018 por el propio Terradellas sin que sus interlocutores lo supieran, algo que el exjefe de relaciones internacionales de CDC niega. De hecho, fuentes cercanas a Terradellas aseguran que su defensa pedirá al juez una prueba pericial para demostrar que no realizó la grabación.

Uno de los temas recurrentes en las conversaciones son las criptomonedas. Según el juez este sistema monetario alternativo no habría formado parte solo de la oferta de un "grupo ruso" a Terradellas antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de octubre de 2017, sino que también serviría para blanquear el dinero de las subvenciones irregulares a CDC, pagar los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo e incluso, según la hipótesis del instructor, para intentar de nuevo un plan independentista.

"Creo que tendremos que hablar porque si dice que son 500.000 millones de dólares soportados con oro que nos los dejan para la deuda y comenzar a trabajar, nos tendremos que entender", expone Terradellas a Vendrell, quien en seguida se desvincula del asunto: "Bueno, [hablar] no tanto conmigo sino con el president o el Consell de la República". "Pero tú haces muchas cosas. Me comentó también lo del DNI, todo lo que se está cociendo.... por eso nos tendremos que entender", replica Terradellas. Los audios no permiten concretar la identidad de la persona a la que se refiere Terradellas.

La conversación sigue y Vendrell termina por decirle a Terradellas que viaje a Rusia, mantenga una reunión y "se sitúa". No termina de fiarse de lo que le dice Terradellas. "Lo que quiero decir es que cosa es que esté el estado soviético y otra es que sea una encerrona", termina por advertir el exconseller de ERC. "Pues esto es lo que quiero ver", insiste Terradellas.

Vendrell le pide en cualquier caso que diga que va "solo" para que nadie crea que "nadie pueda decir que esto se está haciendo con el 'ok' de Puigdemont o de Torra". "No, no yo no digo nada, al contrario. Yo siempre digo que voy solo", le tranquiliza Terradellas, que añade que le fue "muy bien" que "el president no se creyera nada", en referencia a los supuestos 10.000 soldados rusos para defender la Catalunya independiente en 2017. Vendrell le inquiere sobre esta cuestión, también con escepticismo: "Bueno, ¿si se lo hubiera creído hubieran venido los 10.00 tíos aquí? ¿Cómo los entrarían los 10.000 tíos aquí?", a lo que Terradellas responde con generalidades sobre "infraestructuras" y "un aeropuerto". "Si Rusia interviene dentro de lo que es la OTAN, la OTAN reaccionará", zanja Vendrell.

También sobre criptomonedas hablan Terradellas y David Madí. El que fuera hombre de confianza de Artur Mas no muestra sus dudas con la exposición de Terradellas sobre criptomonedas. "A ver, yo te pongo todas las prevenciones", dice primero, para después añadir: "Tiene una mala pinta de cojones". Con todo, Madí no se cierra en banda: "Ve con mucho cuidado. Dicho esto, si fuese verdad, fantástico, no nos plantearía ningún problema la colaboración siempre y cuando estableciésemos unas reglas sólidas de relación. Pero en el tema de la criptomoneda, el salto de vuelta es que la Generalitat como administración pública acepte el pago con esta criptomoneda, que es lo que te da la fiabilidad para hacer un salto cósmico con todo esto".

En otro tramo de la conversación, Terradellas asegura a Madí que tiene el contacto de "uno de los fundadores de la criptomoneda, que fue en la época de Gorbachov", y le emplaza a que un día, cuando este hombre vuelva "de Chipre, se reúnan con Vendrell "y os explicará lo mismo que le explicó a Elsa Artadi". Por último, Terradellas menciona el nombre del informático Jaume Cabaní, uno de los otros investigados en la causa y cuyo papel, según el juez, es clave en la supuesta transferencia de dinero a Puigdemont mediante criptomonedas y en la creación de una "república digital" para eludir los controles del Estado.