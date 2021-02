Desahucian por error a una anciana de 97 años: "Le vaciaron el piso y no sabemos dónde están sus enseres"

A sus 97 años, Rosario Bravo se dio cuenta esta semana de que la habían desahuciado por error. La comitiva judicial iba a ejecutar un lanzamiento en un piso de su bloque, el ático, y acabó entrando en el sobreático. La mujer, que estaba esos días en casa de su hijo, ha podido recuperar el piso. Pero el problema es que está vacío. La propiedad se llevó mobiliario y numerosas pertenencias, algunas de ellas muy valiosas para la mujer, que la familia exige que le devuelvan. Entre los enseres desaparecidos hay joyas, fotos de familia y un dietario que la mujer llevaba escribiendo desde hacía siete años.

“Le vaciaron el piso y se han llevado los enseres no sabemos adónde. Si alguien tiene el libro de memorias, que por favor nos lo devuelva”, implora su hijo, Emiliano Caballero, en conversación telefónica con elDiario.es desde la vivienda de su madre, en L’Hospitalet de Llobregat. La principal preocupación de la familia de Rosario es hacerse de nuevo con el dietario que ella guardaba cuidadosamente bajo la almohada de su cama, y es por eso que se han decidido a hacer público su caso, que apareció este viernes en Planta Baixa de TV3.

🏠 "S'ho han endut tot." La Rosario, una veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 97 anys, ha estat desnonada per error. Ni la comitiva judicial ni el representant de la propietat es van adonar que s’havien equivocat de pis. Hem explicat la seva història a #PlantaBaixaTV3 👇 pic.twitter.com/OOHEQaMU7J — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) 26 de febrero de 2021

Rosario Bravo, que lleva desde 1961 pagando religiosamente su alquiler, se fue unos días en casa de su hijo porque tenía que pasar unas revisiones médicas. Pero cuando quiso volver, el pasado martes, vieron que la cerradura estaba cambiada y que había la pegatina en la puerta de una alarma. “Lo primero que pensamos fue que eran ocupas”, explica su hijo. Pero una vecina les informó que el viernes había ido al bloque una comitiva judicial para ejecutar un desahucio. Al ponerse en contacto con el administrador de la finca, Fincas Gual, este se dio cuenta del error y envió a que les abriesen la puerta.

En aquel momento, lo primero que sintió Emilio fue alivio. No eran ocupas, simplemente se trataba de una equivocación. Pero al entrar en la vivienda se dieron cuenta de que habían vaciado muebles, electrodomésticos y objetos personales. “Lo primero que vi es que faltaba el microondas, luego la lavadora, los armarios estaban vacíos…”, enumera el hijo. Se llevaron la tele y las camas, por ejemplo, aunque otros muebles los dejaron.

“Si entras a hacer un desahucio y están los suministros dados de alta, hay muebles… No lo sé, llama antes a alguien, ¿no?”, se pregunta Emiliano, perplejo por el hecho de que no se dieran cuenta del error. Su cruzada ahora es recuperar los objetos perdidos. Temen que los hayan tirado. Emiliano se queja de que lleva días esperando respuesta del administrador de fincas sobre esta cuestión pero no le están dando respuesta.

El lanzamiento lo ordenó el viernes el juzgado de Primera Instancia 8 de l’Hospitalet de Llobregat, en un caso en que el inquilino no se opuso al desahucio. Fuentes judiciales apuntan a que el administrador ha presentado un escrito pidiendo disculpas por el error de identificación del piso. Aunque la orden depende del juez, en la comitiva que hizo el lanzamiento había un representante de la propiedad del inmueble. Sobre los enseres perdidos, las mismas fuentes añaden que al estar el procedimiento todavía abierto, el juzgado “controlará” que el administrador de fincas, que fue quien vació el piso de Rosario, le devuelva sus pertenencias. Aunque la familia todavía no sabe dónde están los objetos y posesiones de toda una vida.