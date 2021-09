La Diputación de Barcelona deniega al Govern el permiso para un acto del 1-O en un nuevo choque entre ERC y Junts

La Escola Industrial, un imponente edificio en el centro de Barcelona, fue el 1 de octubre de 2017 el mayor centro de votación de Catalunya. Ahí tenía el previsto el Govern celebrar el principal acto de conmemoración de la fecha, tal y como anunció la portavoz Patricia Plaja el pasado martes. Pero no será así porque la Diputación de Barcelona, propietaria del edificio, ha denegado el permiso para realizar esta ceremonia, aludiendo a razones técnicas y operativas. La decisión, tomada por un Gobierno de coalición entre el PSC y Junts, ha generado incomodidad en la Generalitat, que ve razones políticas detrás del rechazo.

El evento que el Govern preparaba era un acto institucional con presencia del president de la Generalitat y del conjunto de los consellers, que debía celebrarse a las 9h. El lugar elegido era el Edificio del Reloj, situado dentro del conjunto monumental que tiene usos diversos, entre ellos una parte de oficinas de la propia Diputación. La semana pasada la Presidència del Govern se puso en contacto con el área de Protocolo de la Diputación para solicitar reservar el espacio. Las gestiones continuaron e incluso personal del Govern realizó una visita técnica para preparar la adecuación y materiales necesarios para el acto.

Pero este martes por la tarde la Diputación acabó comunicando a la Generalitat que el acto no podría realizarse, tal como avanzó El Mon. Fuentes de la institución supramunicipal explican que las razones son dos, ambas de tipo técnico. Por un lado, indican que el lugar elegido por el Ejecutivo es una zona de oficinas donde puestos de trabajo de empleados, por lo que realizar un acto a las 9 de la mañana resulta imposible. Por otro lado, aluden a razones de COVID y aseguran que desde prevención de riesgos de la Diputación han descartado la posibilidad de realizar una ceremonia de este tipo. Este miércoles por la noche el Govern acabó anunciando que trasladaba el acto a un edificio del Departamento de Salut.

Fuentes de la Diputación explican además que la petición realizada por el Govern no fue oficial ni, mucho menos, se canalizó a través de los equipos de la presidencia, como consideran que hubiera sido adecuado. Aseguran además que el Govern no comunicó en ningún momento que el evento tuviera la participación de todo el Ejecutivo ni que fuera para conmemorar la cita del 1-O. Con todo, aluden a razones puramente técnicas para rechazarlo porque, aseguran, la petición se ha descartado tan rápido que "no ha dado tiempo" de tomar una posición política.

Desde Junts, miembros de la coalición que gobierna la institución, no dudan en achacar el enredo a una maniobra de la Presidència del Govern y de ERC. "Claramente buscaban poder decir que el gobierno de la Diputación, compartido por PSC y Junts, no permiten hacer un acto para el aniversario del 1 de octubre", explican fuentes del partido, que aseguran que se enteraron del problema este martes por la tarde, cuando la decisión ya estaba tomada. "En seguida hablamos con los socialistas para ablandarlos y encontrar una alternativa, pero ellos estaban muy ofendidos y cerrados en banda", explican desde Junts.

Esas mismas fuentes de Junts explican que cabía la posibilidad de realizar el acto en el edificio de la Escola del Treball, que se encuentra en el mismo recinto y que hubiera mantenido el simbolismo de recordar el punto de votación más grande de la jornada del 1-O. Pero finalmente la decisión ha sido trasladar el acto a La Maternitat, otro gran recinto industrial donde tiene la sede el organismo de la Generalitat CatSalut. Allí el Govern leerá una declaración y realizará el acto institucional de la jornada.