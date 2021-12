ERC descarta tumbar los Presupuestos en el Senado

ERC no presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Senado, pese a la falta de acuerdo con el PSOE sobre la ley audiovisual, con el objetivo de seguir negociando las cuotas de catalán en las plataformas digitales, ha adelantado la agencia ACN y ha confirmado elDiario.es. Los republicanos permitirán así la aprobación de las cuentas mientras continúan buscando un acuerdo sobre la ley del audiovisual, que podrían acabar no apoyando.

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, avisó este martes de que podían vetar la tramitación de las cuentas en el Senado después de que, en contra de lo inicialmente pactado, la cuota del 6% para lenguas cooficiales en el catálogo de las plataformas audiovisuales no afectara a las plataformas que no tienen sede en España, como Netflix o HBO. ERC y el PSOE se han venido reuniendo desde el martes para desbloquear la ley audiovisual, aunque por el momento no ha habido avances sustanciales.

Con todo, la voluntad de ambas partes es negociar y llegar a un acuerdo, por lo que este jueves ERC ha descartado presentar una enmienda a la totalidad a los PGE en el Senado, una decisión que tampoco garantizaba el bloqueo de la tramitación de las cuentas. En la Cámara alta se precisan de 133 votos –la mayoría absoluta– para que la enmienda prosperara. Los republicanos necesitarían además al PP, Vox, Junts y otros grupos minoritarios para conseguir estos apoyos.

Fuentes de ERC han indicado que el partido no presentará enmienda a la totalidad en el Senado porque tampoco lo hizo durante el trámite presupuestario en el Congreso. "Para ERC lo más importante ahora mismo es priorizar la negociación sobre la ley audiovisual para proteger y blindar el catalán", han añadido desde los republicanos.

ERC ha explicado que esa protección del catalán en las plataformas se intentará conseguir a través de las enmiendas a la ley del audiovisual, que debe aprobarse antes de fin de año. En función de cómo acabe la negociación con el PSOE para la normativa audiovisual, ha agregado ERC, el partido decidirá sus "acciones vinculadas a los PGE".

El Gobierno había buscado un acuerdo exprés con Esquerra para desencallar la ley audiovisual esta misma semana y atar a la vez esa norma y las cuentas. Sin embargo el partido independentista no quiere correr porque prefiere trabajar las enmiendas en detalle para evitar nuevos contratiempos. En el partido sentó especialmente mal la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este martes, que hizo que Rufián compareciera de urgencia al final de la tarde y recordara que aun no se habían aprobado de las cuentas en el Senado.

La principal desavenencia entre el Ministerio de Economía y ERC tiene que ver con un punto concreto de la ley que obligaría a las plataformas a ofrecer un 6% de su catálogo de producciones en lengua catalana, gallega o vasca. Mientras que el Gobierno entiende que, de acuerdo con la directiva europea, solo puede obligar a las empresas radicadas en España, como Movistar+, Atresplayer o Filimin, los republicanos consideran que esta obligación debe extenderse también a plataformas internacionales como Netflix, Amazon Prime o HBO. Lo que sí está ya acordado para todas ellas, tanto para las españolas como para las extranjeras, es que aporten una cuota de sus beneficios para la financiación de producciones en estas lenguas.