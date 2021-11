ERC amenaza con torpedear los Presupuestos si la Ley Audiovisual no incluye cuotas de catalán en plataformas como Netflix

Si, como ha asegurado este martes el Gobierno, plataformas audiovisuales internacionales como Netflix y HBO se quedan fuera de las cuotas para las lenguas cooficiales pactadas con ERC en el marco de la Ley Audiovisual aprobada este mismo martes por el Consejo de Ministros, la formación republicana no solo tumbará la aprobación de esa normativa en el Congreso de los Diputados, sino que también amenaza con torpedear la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado en el Senado.

Así de claro lo ha explicado este martes a última hora en una rueda de prensa improvisada el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. "El PSOE se comprometió con ERC por escrito para superar la primera de los Presupuestos a solo negociar y cerrar esta ley con ERC. Si es cierta la información surgida en torno a esta ley ERC no apoyaría, no votaría esta ley. Y si ERC no apoya esta ley, esta ley no existe", ha asegurado Rufián.

"Todos los escenarios están abiertos, también el Senado", ha insistido. "O esta ley protege la producción audiovisual en catalan, gallego y euskera de todas las plataformas o ERC no la apoya", ha remarcado. "Para ERC el tema de la lengua es sagrado. O protegemos a todo un sector o se va al carajo. Tocar las narices a ERC con esto es un mal negocio", ha advertido.

Las cuentas fueron aprobadas la semana pasada en el Congreso con el apoyo de ERC, pero la formación independentista puede tumbarlas en el Senado, donde sus votos vuelven a ser decisivos para que salgan adelante.

El acuerdo entre el Gobierno y ERC

El Gobierno ha advertido este martes que la ley puede imponer cuotas lingüísticas a empresas radicadas en España pero no así a plataformas internacionales, como en el caso de Netflix. Según ha insistido el Ministerio de Economía, la directiva europea que debe trasponer esta norma impide imponer este tipo de condiciones a empresas que no tienen sede en España.

El acuerdo al que llegaron el Gobierno y ERC, y que permitió el apoyo de estos a los Presupuestos, constaba de dos cuestiones. Primero, para evitar la enmienda a la totalidad a las cuentas, el pacto fue que el Ejecutivo solo negociara sobre la Ley Audiovisual con los republicanos. En segundo lugar, para cerrar el acuerdo para aprobar los Presupuestos, el Gobierno y Esquerra pactaron varias modificaciones de la norma, entre las cuales se reservaba una cuota del 6% de producción en catalán, gallego y euskera para las plataformas audiovisuales.