La futbolista Gio Queiroz denuncia “acoso” y “humillaciones” en el Barça

La futbolista Giovana Queioz, de 18 años, ha denunciado públicamente en una carta haber sido víctima de acoso durante su breve etapa en el Barça, la temporada pasada, cuando todavía era menor de edad. La joven deportista asegura que desde el club la presionaron para que no jugase con la selección de su país, Brasil, y que cuando finalmente lo hizo fue represaliada por ello. “Estuve expuesta a situaciones humillantes y vergonzosas durante meses”, relata.

Queiroz explica que ya ha hecho llegar la carta a la junta directiva, donde asegura que da nombres de los responsables de las “conductas abusivas”. En el escrito que ha colgado en Twitter, explica que todo empezó cuando el club la presionó y acabó “acorralando”, según cuenta, para que renunciara a vestir la camiseta de la selección de Brasil. “Se utilizaron métodos arbitrarios con el claro objetivo de perjudicar mi vida profesional”, señala.

En este punto, denuncia que fue sometida a un confinamiento por COVID-19 en febrero de 2021 que considera “ilegal” y obligada por la jefa de servicios médicos del club. Según la futbolista, ella no se podía considerar contacto estrecho y así se lo confirmó el Departamento de Salud de la Generalitat cuando les llamó para pedir aclaraciones, relata. “Me encerraron ilegalmente y no pude salir de casa. No podía entrenar ni tener una rutina normal. Estaba devastada. Esa arbitrariedad supuso no viajar con el equipo a la final de la Copa de la Reina”, explica.

Tras la cuarentena, dice, viajó con autorización de la FIFA para jugar con Brasil, y fue al volver cuando, tras una reunión con el “director del club”, la apartaron del equipo acusándola de haber cometido una “grave indisciplina”. En la carta da a entender que ese director, al que no identifica, fue quien le sometió a situaciones “vergonzosas” y “humillantes”, sin entrar en detalles. “Él buscaba destruir mi reputación, minar mi autoestima, degradar mis condiciones laborales, menospreciar e infravalorar mis condiciones psicológicas”, dice. El hecho de ser ella menor de edad, agrega, no fue para él un “impedimento”, y con el tiempo los abusos fueron más “intensos y destructivos”.

Queiroz, que a día de hoy está cedida al Levante pero todavía pertenece al FC Barcelona, pide al club que actúe de forma “consecuente” e investigue y denuncie los “posibles delitos” a las autoridades pertinentes. Aunque no considera al Barça “responsable directo” de las conductas sufridas, sí cree que el club “debe ser responsable de velar por la integridad física, mental, psíquica y moral frente a cualquier forma de violencia”.

Queiroz llegó al Barça en julio de 2020, en las postrimerías de la etapa de la Junta de Josep Maria Bartomeu en el club. El entonces presidente dimitió en octubre de ese año. Los episodios más graves que relata Queiroz corresponden a febrero de 2021, cuando el club estaba pilotado por una gestora liderada por Carlos Tusquets.