Gobierno y Generalitat pactan 1.058 millones para Rodalies en plena negociación para investir a Illa

El Estado transferirá 1.520 millones de euros en los próximos tres años a la Generalitat para seguir cumpliendo con el acuerdo entre PSOE y ERC por la investidura de Pedro Sánchez, un volumen de recursos con el que se da un paso adelante en Rodalies, con el traspaso de 1.058 millones, y se da cumplimiento a las promesas sobre becas universitarias e I+D.

Así lo ha acordado la Comisión Mixta del Estado y la Generalitat para Asuntos Económicos y Fiscales, que ha reunido en Barcelona a las conselleras Natàlia Mas (Economía) y Ester Capella (Territori) y a los secretarios de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y Política Territorial, Arcadi España, un encuentro que se produce en un contexto político marcado por las negociaciones entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Al acabar el encuentro, la consellera Mas ha anunciado que la Generalitat recibirá un total de 1.520 millones de euros desde ahora hasta 2026, es decir, en los próximos tres años, y otros 442 millones a partir de 2027. Este acuerdo supone “una corrección en la infrafinanciación” que sufre Catalunya, aunque es “insuficiente” para garantizar la investidura de Salvador Illa, ha añadido Mas, informa EFE.

El acuerdo de este lunes se produce en un contexto en el que ERC ha dado un ultimátum al PSC para la investidura de Illa. Los representantes republicanos en la negociación han advertido este lunes de que si no hay “un paso adelante claro y decisivo hacia la soberanía fiscal” no facilitarán la investidura de Illa. Si a finales de julio no se ha llegado a un acuerdo, ERC ha recordado que se levantará de la mesa de negociación y Catalunya se precipitará a la repetición electoral en octubre.

La cuenta atrás de la negociación para la investidura catalana se produce en paralelo al cumplimiento, por parte del Gobierno, de los compromisos que adquirió el año pasado con ERC para la investidura de Pedro Sánchez. El pasado jueves, ambas administraciones ya concretaron el primer traspaso de una de las líneas de Rodalies que conecta Barcelona con la comarca del Maresme y el resto del área metropolitana.