El juez acepta el recurso de las clínicas y anula el dentista municipal con precios sociales de Colau

El juzgado contencioso administrativo número 7 ha anulado el proyecto de dentista municipal impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona dirigido a toda la ciudadanía con precios entre un 10% y un 40% por debajo del precio de mercado, ha explicado la concejal de Salud, Gemma Tarafa.

La sentencia estima el recurso del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos (COEC) contra este proyecto al considerar que el Ayuntamiento no tiene competencia en esta materia, informa Europa Press. El COEC impuso un recurso contra el proyecto de dentista municipal, por el que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acordó medidas cautelares que más tarde suspendió a petición del Ayuntamiento.

"Tanto cuando se trate de prestación de servicios públicos locales, como cuando se pretende el ejercicio de la actividad económica por parte de la Administración Pública (máxime en este último supuesto en que se producirá una concurrencia entre la actividad pública y privada), es necesario que la Administración disponga de competencias para prestar el servicio o para el ejercicio de la iniciativa económica de que se trate", asevera el juez en su sentencia.

Ante la nueva decisión del juez, Tarafa ha anunciado que "esta sentencia ya está siendo recurrida" y ha explicado que al no ser una sentencia firme no invalida que el proyecto pueda seguir hacia adelante, por lo que ha asegurado que seguirán trabajando en él. Ha lamentado que no es la primera vez que reciben un recurso o una cautelar por el proyecto de dentista municipal, pero ha confiado en que el TSJC “hará una sentencia favorable” para los intereses del consistorio, como hizo al suspender las cautelares.

Además del dentista que el consistorio quiere abrir para toda la ciudadanía a precios reducidos, el Ayuntamiento ya ha abierto un dentista municipal para personas con pocos recursos (con dos sedes en el Eixample y Nou Barris) y otro para niños de hasta siete años y personas sin hogar (en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi).

También ha firmado un convenio con la Associació Empresarial de Centres d’Assistència Dental (Aecad) para atender a precios reducidos a personas vulnerables que sean usuarias de la Tarjeta Rosa o de la tarjeta Barcelona Solidaria.