Junts evita dar nuevos detalles de sus encuentros con el PP pero advierte de que podría hacerlo en el futuro

Junts ha tirado este lunes balones fuera sobre las reuniones que mantuvo con el PP entre el pasado verano y otoño de cara a una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo. Después de que la dirección del PP haya revelado este fin de semana que estudió una amnistía para Carles Puigdemont y que plantea un indulto condicionado, la consigna en Junts per Catalunya es no hacer la menor reacción y marcar sus propios tiempos. Por eso, aunque por ahora no dan detalles, el partido de Puigdemont se guarda la carta de poder hacer nuevas revelaciones en el futuro.

“Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir [sobre los encuentros con el PP], si tenemos que añadir algo, lo haremos”, ha repetido varias veces el portavoz de Junts, Josep Rius. A la misma hora, ERC reclamaba “transparencia” sobre las negociaciones entre Junts y el PP, y reprochaba que estos contactos se hubiesen producido. “Nosotros también recibimos la llamada del PP y contestamos que no negociaríamos con los del 'a por ellos'”, ha asegurado la portavoz republicana, Raquel Sans.

Pero desde Junts, su portavoz Josep Reius ha remarcado que su formación “no forma parte de ningún bloque de partido español”, por lo que tiene “las manos libres para pactar en Madrid”.

En la misma línea, desde el partido recuerdan que no tienen interés ni de estabilizar al Gobierno ni de hacer el trabajo de la oposición. Tampoco, por tanto, interferir en unas elecciones como las gallegas, en la que el PP se juega mucho. Ante las preguntas de los periodistas, Rius ha negado que Junts tenga ningún pacto de silencio con la formación de Feijóo.

🎥 Portaveu @josep_rius: “Junts per Catalunya és una força política independentista que no forma part de cap dels dos grans blocs de la política espanyola. Només ens devem als nostres votants i no devem res a ningú, ni al PP ni al PSOE.” pic.twitter.com/pMqxQdAxWc — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) 12 de febrero de 2024

El también vicepresident de Junts sí ha asegurado que el partido “no hace peticiones diferentes en función de quién es el interlocutor”, tras lo que ha remarcado que en las negociaciones para la investidura pidieron lo mismo a Feijóo y a Pedro Sánchez. “Una solución al conflicto basada en el ejercicio de la autodeterminación y una amnistía”, ha detallado.

“El PP está haciendo manifestaciones en on y en off”, ha constatado Rius, después de que este fin de semana diversos medios, entre ellos elDiario.es, hayan publicado que fuentes del PP reconocen que estudiaron la amnistía “durante 24 horas” y que se abren a otorgar indultos a los políticos encausados con ciertas condiciones.

Estas revelaciones de fuentes internas del PP llegan solo unos días después de que Carles Puigdemont enviara una carta a los eurodiputados que contenía una dura advertencia. En esta misiva, el expresident se mostraba dolido por la iniciativa del Parlamento Europeo para investigar posibles inferencias rusas en las democracias europeas, y entre ellas los contactos del independentismo con determinados elementos cercanos al Kremlin. Además, Puigdemont aseguraba que ni esa iniciativa de la Eurocámara ni la reapertura de determinadas causas judiciales en España hubiera pasado si su partido hubiese dado la confianza a Feijóo para la investidura, tras lo cuál acababa diciendo que, sobre aquellas negociaciones, “se sabrá todo”.

Por la cercanía entre esos dos sucesos, la carta de Puigdemont y las revelaciones del PP, algunos han visto una relación causa-efecto que, sin embargo, desde Junts no confirman. Preguntado por si la formación independentista cuenta con elementos para presionar al PP, el portavoz Josep Rius ha asegurado que “la única arma oculta de Junts es la coherencia”.