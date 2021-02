El Ministerio de Sanidad certifica que Salvador Illa no ha recibido la vacuna contra el coronavirus

El Ministerio de Sanidad certifica que el exministro y candidato del PSC, Salvador Illa, no se ha vacunado de coronavirus. En respuesta a una petición de Transparencia realizada por elDiario.es, el secretario general de salud digital, información e innovación del Sistema Nacional de Salud, Alfredo González, confirma que Illa "no ha recibido dosis alguna de vacuna para hacer frente a la COVID-19".

La petición de Transparencia de elDiario.es preguntaba sobre si, a fecha de este jueves, el candidato socialista había recibido alguna de las vacunas contra la COVID. El Ministerio atiende los argumentos de este diario en favor de la transparencia. La resolución señala que, aunque se trata de datos de un particular, Illa era, en su etapa al frente de Sanidad, el "máximo responsable" del actual sistema de adquisición y distribución de vacunas, por lo que la petición sobre su vacunación "sirve para hacer un mejor escrutinio de la acción de los responsables públicos". Tras consultar este mismo jueves el sistema de información para el seguimiento de la vacunación, el Ministerio confirma que Illa no ha recibido ninguna dosis.

En las últimas horas ERC, el PP y Ciudadanos han alentado sin pruebas y en contra de lo declarado por Illa la sospecha de que el candidato socialista se había vacunado debido a que declinó realizarse un test de coronavirus antes del debate de TV3 de este martes. El exministro ha explicado su negativa a hacer el test porque los protocolos sanitarios de la Generalitat solo recomiendan pasar la prueba en caso de ser contacto estrecho de un positivo o si se tienen síntomas, supuestos entre los que no se encuentra Illa.

Illa se ha mostrado tajante este jueves: "No me he vacunado y lo sabe toda España". A cuatro días de las elecciones y pese a lo manifestado por el candidato socialista, dirigentes del PP, Ciudadanos y de ERC han lanzado sin aportar pruebas sospechas obre la supuesta vacunación del exministro. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido a Illa que aclare "si aprovechó su cargo de ministro para vacunarse, como hizo la cúpula militar española", además de afirmar la "duda" planea sobre la campaña electoral. "La ciudadanía tiene derecho a saber esto antes de ir a votar: tenemos derecho a saber la verdad", ha insistido en un acto en Manresa (Barcelona).

"Señor Illa, ayer en el debate de TV3 no quiso hacerse un test de COVID-19. ¿Se debe a que usted se ha vacunado irregularmente y quiere ocultarlo?", lanzó a través de Twitter el secretario general del PP, Teodoro García Egea, un mensaje que replicaron otros dirigentes conservadores como Ana Pastor. El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que no se cree las explicaciones de Illa. En una entrevista en Telecinco, Casado ha aventurado que Illa "está escondiendo algo" y "no es la primera vez que pasa", por lo que ha pedido a la Fiscalía que abra una investigación al respecto.

Señor Illa, ayer en el debate de TV3 no quiso hacerse un test de COVID-19. ¿Se debe a que usted se ha vacunado irregularmente y quiere ocultarlo? https://t.co/7if2ig5VLz — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 10 de febrero de 2021

¿Cuál será el verdadero motivo por el que el Sr. Illa no se hizo la prueba de detección del covid? ¿Tiene algo que ocultar? — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) 10 de febrero de 2021

También Ciudadanos se ha sumado a las sospechas y ha registrado una iniciativa parlamentaria "para que el Gobierno aclare si el exministro de Sanidad, Salvador Illa, o algún miembro del Gobierno se ha vacunado contra la COVID-19". Se trata de una pregunta escrita dirigida al Gobierno firmada por los diputados José María Espejo-Saavedra y Guillermo Díaz, en la que primero recuerdan que el exministro de Sanidad "se negó a llevar una PCR previa al debate celebrado en TV3" o "en su defecto a realizarse un test de antígenos", mientras el resto de candidatos sí hicieron una cosa u otra.

El resto de partidos se ha limitado a criticar que Illa no se hiciera un test de coronavirus. La candidata de Junts, Laura Borràs, ha acusado a Illa de "temerario e irresponsable" por no realizarse la prueba. Desde el PDeCAT, Àngels Chacón ha exigido al candidato del PSC que se haga un test antes del debate de este jueves en La Sexta: "No podemos jugar con la vida de las personas. Todos nos hicimos una PCR menos él". Desde la CUP, Dolors Sabater ha sostenido que siendo exministro de Sanidad "es una irresponsabilidad y un mal ejemplo" no acceder a someterse a la prueba. Y la candidata de los 'comuns', Jéssica Albiach, ha defendido que todos los candidatos se hagan un test antes del debate por "ejemplaridad", pero ha pedido "no dar más trascendencia" a la decisión de Illa.