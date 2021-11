Los Mossos investigan una agresión sexual a una menor de 16 años en Igualada

Los Mossos d’Esquadra investigan una brutal violación y paliza a una menor en Igualada. La joven, de 16 años, está ingresada en el Hospital de Sant Joan De Déu. El entorno familiar de la chica cuenta a Eldiario.es que sufre una fractura en el cráneo y un pequeño coágulo del que evoluciona bien, así como diversos politraumatismos, un moratón en el ojo y golpes por todas partes. También un desgarro vaginal y un desgarro anal de 15 centímetros. Fuentes policiales han confirmado que la Unidad Central de Agresiones Sexuales ha abierto una investigación sobre el caso, pero no han querido dar más detalles para no torpedearla.

“Los médicos nos han dicho que es algo demasiado brutal no solo por la violación, sinó por la paliza que le han dado, que pueden haber sido dos o tres hombres quienes se lo han hecho, que no es normal”, cuenta la familia. Un camionero encontró a la chica desnuda e inconsciente sobre las seis y media de la mañana. La tapó y llamó a emergencias. El SEM la trasladó al hospital y acudieron también los Mossos, que esta tarde intentan tomar declaración a la víctima, que despertó aturdida y confusa. “No sé si no recuerda lo que pasó o no lo quiere hablar, me dijo que le dolía el ojo. Parece que le ha contado a las amigas que salió con un chico, así que tal vez esté empezando a recordar”, relata el familiar entrevistado.

“Yo le iba escribiendo durante la noche para ver cómo iba y a las cinco de la mañana le pregunté a qué hora venía. Me dijo que cogería el tren de las seis”, explica el mismo familiar, que vive en Vilanova i la Geltrú, donde estaba durmiendo la chica y hacia adónde se dirigía para dormir después de la fiesta. “Nos había pedido salir por Halloween, es una chica muy aplicada, ha terminado este año el bachillerato y pensamos que no pasaría nada por un día que saliera”, añaden las mismas fuentes.