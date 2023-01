Las periodistas catalanas alzan la voz contra el ciberacoso machista

“Sois subnormales y no os lo decimos lo suficiente. Importante que no tengáis hijos”. “¿Cuántas pollas has comido para llegar hasta aquí?”. “¿Por qué no haces un podcast de poesía inclusiva para que lo escuche tú puta madre?”. Son tres comentarios reales que el colectivo de periodistas Ramon Barnils ha recogido y expuesto como ejemplo en el acto que este lunes se ha celebrado en el Parlament de Catalunya, donde diversas periodistas y entidades profesionales han alzado la voz contra el ciberacoso que reciben las mujeres cuando ejercen su trabajo informativo.

Cuatro periodistas con larga trayectoria profesional, como son Cristina Puig, que presentó el programa FAQs de TV3, Gemma Herrero, especializada en la información deportiva, Mònica Terribas, que dirigió y condujo El Matí de Catalunya Ràdio y Ariadna Oltra, actual presentadora y directora de Els Matins de TV3, ha conversado sobre sus experiencias en un coloquio moderado por Laura Aznar, redactora en Crític.

También han participado representantes del Col·legi de Periodistas, la asociación Dones Periodistes, el sindicato Periodistes de Catalunya y el colectivo de periodistas parlamentarios Ciutadella.

“Hay veces que te hundes. Yo iba temblando a algunas tertulias. Más preparada que nadie, eso sí, por aquello de que no te pillen en nada. Pero es igual hagas lo que hagas y digas lo que digas, porque todas las hostias van para ti”, ha asegurado Herrero. La periodista ha recordado un caso concreto en el que logró identificar a uno de los que la acosaba de forma constante y supo que era un abogado. “No era un adolescente desde su habitación, era un tipo que sabía perfectamente lo que hacía”, ha asegurado.

La responsable del espacio matinal de TV3 ha resaltado que el ciberacoso es “una violencia instrumental”, debido a que tiene un objetivo que va más allá del propio acoso y tiene una agenda propia. “En el nuestro caso, lo que se intenta es modificar el criterio periodístico, que lo hagas diferente”, ha explicado Oltra. Ella, que emplea las redes con su identidad auténtica, ha asegurado que en el actual momento, que tiene más presencia mediática, ha dejado de hacer un uso frecuente.

Terribas, en cambio, no utiliza las redes sociales con su nombre, sino que las ha empleado a través de los espacios en los que ha trabajado. En su caso, ha asegurado que aunque vivió amenazas de extrema derecha cuando hacía el programa de entrevistas Nit al Dia, en TV3, el momento en el que sintió más presión fue cuando empecé a ser “una okupa para el patriarcado”, es decir, cuando sustituyó a un hombre en un programa de máxima audiencia. “Los acosadores quieren dañar tu imagen pública y minar tu reputación. Hay un mecanismo para sacarte del sitio que ocupas y esto es a través de tu desestabilización psicológica”, ha asegurado.

“Te linchan, se inventan noticias sobre ti, te hacen sentir que no debes estar donde estás. Te hacen sentir indigna, que no mereces hacer ese trabajo”, ha asegurado Cristina Puig, que condujo el programa nocturno de actualidad FAQs. Puig ha explicado que vivía con pánico el día después del programa por los comentarios en las redes. “Yo me he sentido muy sola, en privado había mucho pensamiento, pero en público mucho silencio”, ha lamentado. La presentador ha reclamado que las instituciones y las empresas investiguen qué hay detrás y lo combatan.

Sara González, periodista de El Periódico y una de las organizadoras del acto, ha asegurado que preferiría no haber tenido que convocar a las periodistas en una cita así. “¿Os imagináis estar en el espacio público, ir por la calle haciendo cosas cotidianas y que una o cientos de personas os insultaran y te abuchearan hagan lo que haces? Pues esto es lo que ocurre en el espacio público. Y esto no se soluciona con un 'no lo mires' como nadie diría 'tápate los ojos' si vas por la calle”, ha ilustrado.

La presentación ha corrido a cargo de la presidenta en funciones del Parlament, Alba Vergès, quien ha opinado que es hora de calificar como “violencia” a la tendencia creciente a las vejaciones que ocurren en internet. “Es demasiado frecuente el escarnio público gratuito contra mujeres que únicamente están ejerciendo su trabajo”, ha indicado Vergès, que sin embargo ha celebrado que cada vez sea haya más mujeres que denuncian estas situaciones. “Que su valentía sirva para las demás”, ha deseado.