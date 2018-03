La Fiscalía belga no ve riesgo de fuga en Serret, Comín y Puig y pide información a la Justicia española

La Fiscalía de Bruselas ha valorado que no existe riesgo de fuga en los tres exconsellers que permanecen en Bélgica contra los que el Tribunal Supremo ha cursado una euroorden de arresto y entrega a España. En un comunicado, el ministerio público ha informado de que este lunes ha contactado con las defensas de Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín y ha constatado su disposición a acudir a las llamadas de la Justicia belga.

En consecuencia, la Fiscalía les ha dejado libres y no ha activado procedimientos de búsqueda de los tres exconsellers, que permanecen en Bélgica desde el pasado mes de noviembre cuando abandonaron España. Lo que sí que han hecho las autoridades judiciales belgas es solicitar "información adicional" a la Justicia española, aunque no han precisado de qué tipo.

"Hasta el momento, la Sra. Serret y los Sres. Comin y Puig no han sido vistos por un juez de instrucción belga, es posible que así sea en un futuro próximo, pero no se anticipará el resto del procedimiento", añade el comunicado de la Fiscalía de Bruselas. También indica el ministerio público que se trata de una euroorden nueva y no una "reactivación" del proceso iniciado en noviembre de 2017, que se paralizó por la retirada de la petición de extradición que el juez Llarena hizo en diciembre.

En noviembre, los tres exconsellers y el expresidente Puigdemont se entregaron voluntariamente en una comisaría de Bruselas, tras lo que fueron trasladados ante un juez de garantías que dictaminó su libertad provisional hasta que se terminara de cursar el procedimiento de la euroorden.

Si la Justicia belga sigue las mismas etapas en las nuevas euroórdenes, se designará a un juez de garantías que se encargará de decidir en un plazo de 24 horas si la orden de detención es conforme a la ley, si procede dictar prisión o si hay alguna causa de rechazo de la misma. En noviembre, el juez decretó libertad provisional bajo orden de pedir permiso para salir de Bélgica y estar localizables en una dirección belga.

Lass defensas de los exconsellers no aceptarán la extradición reclamada por España ante el juez de primera instancia que examine la euroorden, donde el juez tendrá un plazo de 15 días para determinar si la orden es ejecutable o no. La decisión puede ser recurrida primero ante un tribunal de apelación y posteriormente al tribunal de casación.

En los dos casos, la sala tiene 24 horas para decidir si admite a trámite el recurso y otros 15 días para tomar una decisión y concluir si la orden de extradición puede ser ejecutada o no. Los plazos se pueden alargar hasta los 60 días, que podrían llegar a los 90 en casos excepcionales.