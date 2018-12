Torra condiciona la reunión con Sánchez en Barcelona a que se aborde la cuestión independentista

El Govern de la Generalitat no se conforma con una foto con el presidente Pedro Sánchez el próximo 21 de diciembre, cuando el Consejo de Ministras se reunirá en Barcelona. Después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, haya enviado una carta al Govern en la que propone que el president Quim Torra pueda encontrarse con Sánchez, fuentes del Palau suben el precio y aseguran que solo lo aceptarán esa reunión en la medida que el Gobierno esté dispuesto a abordar en ella la cuestión independentista.

Esta última postura se produce tras varias semanas de tentativas y amagos entre ambos gobiernos, en el que no ha habido comunicación oficial. De forma oficiosa, el Govern hizo llegar a la Moncloa la propuesta de aprovechar el Consejo de Ministros en Barcelona para celebrar una cumbre bilateral entre gobiernos, en la que los miembros de ambos ejecutivos pudieran verse con los titulares de sus carteras respectivas para tratar temas en profundidad. Una fórmula que el Gobierno rechazó por excepcional.

Este martes, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, aseguró ante los medios que el Gobierno no les había notificado la celebración del Consejo de Ministros ni siquiera a efectos de seguridad, y que tampoco les había hecho llegar ninguna propuesta concreta. Esa situación se ha solucionado este viernes, cuando Calvo ha enviado no solo la citada carta al vicepresident Pere Aragonès, sino también a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el caso de la edil sin propuesta para celebrar un encuentro.

A la Generalitat, sin embargo, esta propuesta no le satisface. Según aseguran fuentes del Palau, Torra ya explicó en la primera y última reunión mantenida con Sánchez que en el siguiente encuentro deberían ponerse sobre la mesa todas las cuestiones de calado. "Todas", subrayan estas fuentes, "y no solo hablar sino hablar y abordar en profundidad". Los partidos del Govern ya condicionaron el apoyo a los presupuestos de Sánchez a que hubiera un cambio de actitud respecto a los presos, en el caso de ERC, y a la autodeterminación, en el caso de JxCat. Algo que ambos dijeron no encontrar.

El equipo de Torra rechaza una reunión que se quede en la imagen alegando que, para hablar de cuestiones ordinarias existen otros foros. "Si no se está en disposición de abordar los temas a fondo, no hay que hacer reunión. Para hablar de las Cercanías ya tenemos una bilateral", insisten desde el Govern. Un mensaje que no es la primera vez que expresan en público y que les ha valido las críticas de la oposición al considerar que, de esta forma, desprecian cuestiones de la gestión.

Los desencuentros entre el gobierno catalán y español para conseguir verse o trazar una agenda conjunta no son nuevos, pero este último es representativo del viraje ocurrido en los últimos días en la relación entre ambos. El Consejo de Ministras que se celebrará el próximo 21 de diciembre ha pasado de ser un gesto de "normalización" política, a un problema para los dos gobiernos, a quienes quema ante sus respectivos electorados aparecer como socio del otro.