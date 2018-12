Carmen Calvo propone por carta al Govern una reunión entre Sánchez y Torra el 21D en Barcelona

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha ofrecido formalmente por carta al Govern catalán una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministras en Barcelona el próximo 21 de diciembre.

"Como es habitual en situaciones semejantes, y así se lo comunicó en su encuentro el presidente del Gobierno al president de la Generalitat, sería conveniente que ambos pudieran mantener un encuentro", plantea Carmen Calvo en una carta enviada este jueves por la tarde al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Propone así "retomar la senda del diálogo constructivo que debe cimentar la relación entre nuestros gobiernos".

En la misiva, Calvo también pide la ayuda de la Generalitat en la organización de la reunión del Consejo de Ministras. "Pedimos al Govern la máxima colaboración en las labores organizativas de vuestro ámbito competencial vinculadas a la preparación y desarrollo de la reunión del Ejecutivo", expresa la vicepresidenta.

Desde el Govern, cuya propuesta inicial era una reunión bilateral entre ejecutivos, no se cierran a acudir al encuentro propuesto por la vicepresidenta, pero siempre que puedan poner sobre la mesa "todos los temas". Así lo valoran fuentes del Ejecutivo catalán, que descartarán la propuesta si es "solo una foto". "Si no se está dispuesto a abordar los temas de fondo, no hacen falta reuniones", abundan las mismas fuentes.

Calvo no solo se ha dirigido al Govern, también al Ayuntamiento de Barcelona. En una carta a Ada Colau, muy parecida a la de Aragonès pero sin propuesta de encuentro, le notifica la celebración del Consejo de Ministras y le agradece "de antemano" su colaboración para "facilitar las cuestiones organizativas".