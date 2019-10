Quim Torra descarta convocar elecciones y acusa a Pedro Sánchez de tratarle con "desprecio"

Las elecciones autonómicas no están sobre la mesa en Catalunya. Así lo ha remarcado este martes el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha asegurado que no ha pensando nunca en "no seguir", pese a que sus socios de gobierno y parlamentarios dieron la espalda la semana pasada a su propuesta de volver a hacer un referéndum antes del final de la legislatura. Torra, en cambio, se ha focalizado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien ha vuelto a pedir que se siente a hablar con él, y lo ha acusado de "despreciarlo".

"Venir a Catalunya y no ir a ver al president de Catalunya es un desprecio", ha asegurado el president sobre Sánchez, en una comparecencia tras la reunión semanal de los consllers. Torra además ha informado de que este martes ha llamado a Sánchez por cuarta vez, sin obtener respuesta del presidente del Gobierno. Además ha dado cuenta de un acuerdo aprobado en el Govern, en el que, además de reiterar la llamada al diálogo, vuelve a hablarse de autodeterminación, desafiando la prohibición del Tribunal Constitucional.

"Es muy importante que hoy hayan salido tanto el Govern como la Mesa del Parlament a hablar de autodeterminación, para la ciudadanía vea que estamos delante", ha expresado Torra, recordando que el Parlament ha tramitado este mismo miércoles una propuesta de resolución de JxCat, ERC y la CUP que también desafía al Constitucional.

El president ha reclamado también al conseller del Interior depurar las posibles irregularidades que los Mossos hayan podido cometer. La exigencia llega después de que el conseller del Interior, esta misma mañana, haya reclamado "confianza" en el cuerpo. Buch había rehuido además las críticas de ERC a algunas de las actuaciones de los Mossos d'Esquadra en la última semana, aunque ha asegurado que si alguna actuación "no se ha ajustado a los protocolos, los propios Mossos velarán para supervisarla".

En paralelo, el acuerdo del Govern remarca la "necesidad" de que el Parlament abra una comisión de investigación sobre los hechos de la semana pasada. Aunque Torra no ha explicado exactamente qué debe investigarse en esta comisión, sí ha asegurado que cree que deben invitarse al Síndic de Greuges y a las entidades de derechos humanos, que en los últimos días han mostrado su preocupación por ciertas prácticas policiales.

En el acuerdo de gobierno aprobado este martes, el Govern vuelve a remarcar la condena de la violencia de los últimos días que, según afirma, han hecho "reiteradamente" tanto los consellers como el propio president. En el mismo sentido, el Govern "se congratula de todas las manifestaciones pacíficas que se han producido con motivo de la sentencia y reitera la condena a todos los actos de violencia que se han producido", afirma el texto aprobado.