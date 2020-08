La Audiencia de Barcelona confirma que no se puede condenar la ejecución del antifranquista Salvador Puig Antich

La Audiencia de Barcelona ha confirmado este viernes la decisión del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona de archivar una querella contra Carlos Rey González, el juez militar que dictó la sentencia de muerte contra el militante antifranquista Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974 bajo la dictadura.

La sentencia considera que el delito de lesa humanidad no es aplicable a Rey González pues, aunque ésta figura penal no prescribe, la vigencia de la ley de Amnistía en España hace que no pueda aplicarse a hechos ocurridos antes de 1977. Según entiende el tribunal, dicha ley fue aprobada por un "parlamento democrático" y posteriormente la mayoría del Congreso ha rechazado derogarla, la última vez en 2018.

Además de no poderse aplicarse la figura de lesa humanidad el auto recuerda que "cualquier otro delito" que se pudiera aplicar estaría ya prescrito, por lo que no ve motivos para cambiar la decisión ya tomada por el juzgado de instrucción, que optó por archivar la denuncia interpuesta en 2017 por familiares de Puig Antich y el Ayuntamiento de Barcelona.