Raül Romeva preside la fundación de ERC pese a estar inhabilitado

El exconseller Raül Romeva preside la fundación de ERC, la Fundació Irla, desde enero del 2024 pese a estar inhabilitado por la sentencia del procés. El entonces gobierno republicano presidido por Pere Aragonès lo incluyó en el registro oficial que depende del departamento de Justícia, a pesar de que una persona inhabilitada no puede integrar el patronato de una entidad de este tipo.

Según publican El Periódico y La Vanguardia, desde la Fundació Irla argumentan que lo designaron presidente tras el acuerdo sobre la amnistía. La norma entró en vigor en junio, pero todavía no se le ha aplicado. Según el Código Civil catalán, una persona inhabilitada no puede formar parte del patronato de una fundación. Una condición que también podría afectar a Laura Borràs, que Junts ha situado como presidenta de su nueva fundación. Aunque en el caso de Borràs, la condena no es firme.

La sentencia por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) no es firme, pero está condenada por falsedad documental. Aun así, otras tras el congreso de Junts en el que Carles Puigdemont asumió la presidencia del partido que ella ostentaba, ahora la han situado al frente de la fundación que tendrá la formación. Si acaba siendo su presidenta, integrará el patronato.

Fuentes del Departament de Justícia, que ahora lidera el socialista Ramon Espadaler, aseguran que realizarán un informe sobre la situación jurídica de todas las fundaciones vinculadas a los partidos.

Según el artículo 332-3 del libro tercero del Código Civil catalán, algunas de las condiciones para ser patrón de una fundación son no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos o administrar bienes; así como no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad.