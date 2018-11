El sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS anuncia que recurrirá al Supremo la anulación de sus estatutos

Las trabajadoras sexuales del sindicato OTRAS han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo la sentencia que anula sus estatutos. A la vez, han asegurado que revisarán sus bases en un congreso previsto para este sábado para evitar futuras impugnanciones, aunque han dejado claro que no renunciarán a que las prostitutas integren la organización.

"Vamos a dar la batalla", ha asegurado Concha Borrell, portavoz de OTRAS, tras conocer la sentencia desfavorable de la Audiencia Nacional, que anula el punto 4 de sus estatutos -el que regla el "ámbito funcional"- al entender que la prostitución no es un trabajo. Aun así, ha reconocido que esta era "la crónica de una muerte esperada", porque, según ha precisado, los estatutos se redactaron para superar el "trámite" del Ministerio de Trabajo, pero no fueron fruto de una reflexión entre sus impulsoras. Esto es lo que quieren hacer el próximo 24 de noviembre, añade.

La sentencia de la Audiencia Nacional no supone la disolución del sindicato como tal, sino que tumba su artículo 4, que contempla el trabajo sexual dentro de sus ámbitos de actividad. En la sentencia se recoge que si la prostitución no puede ser una relación laboral, las prostitutas no son trabajadoras y, por lo tanto, no se pueden sindicar.

OTRAS registró sus estatutos el pasado agosto, tal como quedó publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ese trámite provocó la dimisión de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, y las disculpas de la ministra Magdalena Valerio, que reconoció que el sindicato le había colado un "gol".