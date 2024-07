Trias anuncia que deja el Ayuntamiento de Barcelona a finales de julio: “No quiero ser como Biden”

El exalcalde y líder del grupo de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, ha anunciado que dejará la primera línea política y su sillón como concejal a finales de julio. Afirma no querer ser “un tapón” y desea dejar espacio para que otras personas del partido le cojan “el relevo. ”Lo dejo. ¿Por qué lo dejo? Porque no tiene sentido estar en la oposición tres años cuando no me voy a volver a presentar“, ha afirmado en una entrevista con EFE.

“No quiero ser Biden. Con todo el respeto hoy me da un poco de pena. Me quiero ir relativamente bien. Como mínimo de cabeza”, ha reconocido Trias, que ha añadido: “Yo creo que antes de que te echen es mucho mejor decidir que ya basta. He hecho todo lo que había que hacer, ahora lo han de hacer otros”.

Xavier Trias i Vidal de Llobatera (Barcelona, 5 de agosto de 1946) ya había dejado la primera línea política, pero su partido le pidió en 2023 que volviese a ser cartel electoral en Barcelona, lo que hizo para ganar las elecciones frente a un socialista Jaume Collboni que finalmente se llevó la vara de alcalde con el apoyo de los comunes y el PP.

Un año después de ganar por segunda vez unas municipales en Barcelona, el presidente del grupo TriasxBarcelona-Junts argumenta: “En este momento yo ya no ayudo a los míos. Necesitan jugar solos, hacer su vida, marcar su perfil político”.

Trias ha hecho hincapié en la falta de “posibilidades de llegar a acuerdos” con el PSC. “Los socialistas no han querido, no han querido un gobierno de 21 [concejales]”. Con estas palabras, el exalcalde recuerda el momento en que el pacto 'sociovergente' tuvo números de materializarse. Pero esa posibilidad se desintegró cuando los socialistas firmaron un acuerdo con ERC de cara a la aprobación de los presupuestos.

Ahora, los republicanos están pendientes de que sus bases refrenden la oferta de entrar a gobernar con Collboni. Esta decisión debió haberse tomado en una asamblea a finales de junio (una semana antes del primer pleno de investidura), pero fue suspendida por exceso de aforo y no se ha vuelto a convocar.

A falta de que las bases de ERC voten, Trias considera que “la situación ya está clara. Los socialistas no quieren saber nada de nosotros, pues ya está”, ha afirmado el exalcalde, que quería aguantar como concejal hasta que se refrendaran los pactos de gobierno en el consistorio. “No vale la pena seguir aquí mirando qué pasará. Ya lo sabemos, el alcalde es el señor Collboni. No hay fuerza suficiente para hacerle un voto de censura y yo no voy a hacer cosas extrañas”, ha asegurado Trias.

“No hay que confiar nunca más en el señor Collboni. No confíen tampoco en el señor (Salvador) Illa, jamás. Usted cree que son de fiar, mi experiencia es que no son de fiar. Son amables, con formas correctas, pero no de fiar”, apunta. En este sentido, admite no saber de quién se fiaría más, “del señor Collboni o de la señora (Ada) Colau” porque, en su opinión, la exalcaldesa y líder de los comunes “tiene más palabra que otros, aunque haya sido ”bastante antipática“ y, asegura, ”no se portó bien“ con él.

Aún así, Trias afirma que el discurso que pronunciará en el pleno del próximo 26 de julio para despedirse, por segunda vez, del Ayuntamiento y de paso de la política activa no será “amargo” ni se dedicará a “pasar cuentas”, sino a “dar las gracias” porque la política le ha dado “mas satisfacciones que disgustos”.

“Que us bombin a tots (que os den a todos), ya lo he dicho”, ha bromeado Trias, cuando se le ha preguntado si repetiría esta expresión con la que resumió su enfado en el acto de investidura cuando Jaume Collboni le arrebató la alcaldía.