Yolanda Díaz defiende junto a Colau las mejoras económicas del Gobierno: “Esto se juega también el 28M”

Yolanda Díaz y Ada Colau se han subido a un escenario juntas por tercera vez esta campaña electoral para darle un empuje definitivo a la campaña de los comuns para lograr un tercer mandato consecutivo en el Ayuntamiento de Barcelona. En un acto que ha congregado a unas 2.000 personas en el Parque de Sant Martí, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha pasado revista a medidas como la reforma laboral o la subida del salario mínimo, a las que atribuye que la economía vaya bien hoy en España. Y ha advertido: “Esto se juega también el 28 de mayo”.

Yolanda Díaz advierte que el PP de Feijóo apoyará a Trias o a Collboni en Barcelona: "No dará los votos gratis"

Más

Díaz y Colau han hecho un claro llamamiento en el cierre de la campaña electoral a concentrar el voto de la izquierda en Barcelona en Comú como “única” garantía “un gobierno de coalición progresista” y de que la derecha no acabe gobernando en la ciudad.

“Pido a la gente socialista de corazón, a las madres y abuelas socialistas… Si tenéis dudas, votad a Ada Colau”, ha exclamado la vicepresidenta y dirigente de Sumar en el momento más álgido de su discurso. “Está el pacto del progreso y el pacto del retroceso”, ha advertido luego Colau, en referencia a la opción que propone su espacio, de buscar pactos con ERC y el PSC, y a la alianza entre socialistas y Junts que aseguran que se dará si ellos no ganan.

Un pacto entre el socialista Jaume Collboni y el de Junts, Xavier Trias, “supondría retroceder en la transformación verde, en la lucha contra la desigualdad y en la confrontación contra los especuladores y la masificación turística”, ha remarcado Colau. Un mensaje al que se ha abonado también Díaz durante su intervención. “¿Sería posible que esté dispuesto a gobernar con Trias, que fue quien endureció la reforma laboral con el PP? Está dispuesto a entregarle la ciudad?”, ha cuestionado.

Para el esprint final de campaña los comuns han reclutado además de Yolanda Díaz a los líderes del partido en el Congreso, Jaume Asens, y en el Parlament, Jéssica Albiach, así como el periodista Bob Pop, habitual de los mitines de Barcelona en Comú e integrante de las listas. También ha enviado un mensaje de apoyo a Colau la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra. Y no han desaprovechado la oportunidad desde la formación para sacar pecho de las personalidades internacionales que les respaldan, como los alcaldes de Londres o Milán o el expresidente uruguayo José Mujica.

“Tenemos que seguir manteniendo Barcelona como referencia internacional”, ha expresado Díaz en relación a estos apoyos y a la proyección de la ciudad con transformaciones como los ejes verdes. “Hoy está en juego que Barcelona siga brillando con luz propia en el mundo”, ha proclamado.

Como ha sido habitual en sus intervenciones en Barcelona, siempre en barrios de clases populares –esta vez Sant Martí–, Díaz ha sacado pecho de las medidas aprobadas desde la vicepresidencia y también otras del Gobierno de coalición, como la revalorización de las pensiones. “Un trabajador a los 65, 66 o 67 no puede subirse a un andamio”, ha expresado. Y sobre la falta de trabajadores en la hostelería, ha advertido que en el sector se hacen 1,7 millones de horas extra, muchas sin pagar. “¿Es un problema de falta de mano de obra o es que la gente quiere trabajar con dignidad?”, ha exclamado.

Colau reivindica haber cambiado las prioridades en Barcelona

Además de insistir en concentrar el voto, Colau ha afeado a los demás partidos no tener un proyecto de ciudad alternativo al suyo. “No he escuchado otros modelos más allá de la idea de frenar, parar o, como dice Trias, desmontar nuestro proyecto de ciudad”, ha afirmado, para luego remachar en referencia al de Junts: “Como si no fueran un desastre la especulación con alfombras rojas, pisos turísticos y contaminación que nos dejó. Eso sí que fue un desastre”.

Colau ha revindicado gobiernos progresistas no solo en Barcelona, también en Catalunya y en España. Y ha enumerado algunas de las medidas de su ejecutivo de las que se siente más orgullosa, como la reducción de la contaminación un 30% o el impulso de servicios públicos de odontología y psicología para familias vulnerables. “Eso significa gobernar con la gente y cambiar prioridades de la agenda municipal”.

En busca de un emotivo final, Colau ha echado la vista atrás a los últimos ocho años de alcaldía y ha asegurado que pese a “tantas dificultades” merece la pena “seguir luchando”. Se ha referdido la alcaldesa a las “querellas, ataques machistas, clasistas, fake news y campañas de desprestigio”. “Estoy convencida con todo mi corazón, alma y cerebro de que hay que seguir luchando”, ha proclamado. “Tenemos mucho mas poder del que nos han hecho creer, ¡ejerzámolos!”, ha insistido entre aplausos.

Tanto Colau y Díaz como todos los que han intervenido han tirado de memoria histórica y vecinal para enardecer los ánimos de sus simpatizantes. Mención especial en ese punto para Asens, que ha citado como referentes desde Clara Campoamor hasta los primeros concejales del PSUC en democracia, para luego contraponerlos a referentes actuales de la extrema derecha como los “camisas negras” de Desokupa. Parafraseando a Colau cuando ganó por primera vez en 2015 ha exclamado: “No olvidamos quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí”.