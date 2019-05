Acusan a un alcalde del PP de limpiarse una caca de paloma con una bandera de España y replica que era “una pelusa”

El alcalde de Talavera la Reina (Toledo), Jaime Ramos, y candidato del PP a la reelección, ha sido acusado de limpiarse con una bandera de España “un excremento de paloma” en la manga izquierda de su chaqueta por medio de un vídeo difundido en las redes sociales y que ha sido compartido por la cuenta de Vox en Twitter.

En él, se muestra el momento en el que Ramos utiliza la bandera para limpiar de la manga izquierda de su chaqueta lo que, según ha señalado el viceportavoz municipal, Santiago Serrano, sería “una pelusa”, desmintiendo las acusaciones de que lo que intentara limpiar el alcalde fuera un excremento de paloma. El momento se produce durante la celebración del Cortejo de Mondas, el pasado 27 de abril,

“Lo que había era una pelusa, un elemento que salta de la propia bandera al desplegarse y que se despeja en un acto reflejo por el alcalde sin soltar la bandera. Es un hecho que no tiene la menor trascendencia”, ha apuntado el viceportavoz municipal y número dos en la candidatura de los ‘populares’ en la ciudad.

No es de Podemos, no es de Bildu, no es de ERC... es del PP.



